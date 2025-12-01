Sara y Franco se besan después de que ella acuda en su rescate

Sara acudió al rescate de Franco cuando los hombres de Armando lo arrinconaron para darle una paliza.

La hermana Elizondo, otra vez escopeta en mano, plantó cara a los matones en unos almacenes. Esta vez ha sido al revés y ha sido ella quien le ha sacado a él de un buen apuro.

Sara lleva a casa a Franco y cuando ella se marcha él finge estar dolorido para acercarse a ella. Entonces le da las gracias y le pregunta por qué ha salvado a alguien que le cae mal. Aunque en la fiesta de la casa de modas de Leandro intercambiaron unas palabras, no todas fueron bonitas: terminaron haciéndose daño.

Sin embargo al final de la noche todo es distinto: ella intenta fingir indeferencia pero entonces ocurre. ¡Franco besa a Sara y ella le devuelve el beso!

Estamos ante uno de los momentos más románticos en lo que llevamos de serie.