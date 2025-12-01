Momento destacado
Sara y Franco se besan después de que ella acuda en su rescate
Franco y Sara pasan del odio al amor después de que ella le libre a él de una buena paliza.
Sara acudió al rescate de Franco cuando los hombres de Armando lo arrinconaron para darle una paliza.
La hermana Elizondo, otra vez escopeta en mano, plantó cara a los matones en unos almacenes. Esta vez ha sido al revés y ha sido ella quien le ha sacado a él de un buen apuro.
Sara lleva a casa a Franco y cuando ella se marcha él finge estar dolorido para acercarse a ella. Entonces le da las gracias y le pregunta por qué ha salvado a alguien que le cae mal. Aunque en la fiesta de la casa de modas de Leandro intercambiaron unas palabras, no todas fueron bonitas: terminaron haciéndose daño.
Sin embargo al final de la noche todo es distinto: ella intenta fingir indeferencia pero entonces ocurre. ¡Franco besa a Sara y ella le devuelve el beso!
Estamos ante uno de los momentos más románticos en lo que llevamos de serie.
