Pasión de Gavilanes

Franco envía flores a Sara a la hacienda Elizondo

Ninguno de los dos puede parar de pensar en el momento íntimo que compartieron al volver de la accidentada fiesta.

Franco envía flores a Sara a la hacienda Elizondo

Sara y Franco no han vuelto a verse desde que se besaron, pero no se han olvidado el uno del otro. La prueba de ello es que el hermano Reyes envía un precioso ramo de flores a Sara a la hacienda Elizondo, el primero que un hombre le envía en toda su vida.

Sarita está encantada y Jimena no para de preguntarle de quién son. Pero Jimena también tiene lo suyo. Después de vengarse de Óscar dejándole sin ropa en la fiesta en la que coincidieron, él se presenta delante de toda su familia en la hacienda reclamando la ropa y plantándole cara.

Gabriela no entiende nada, pero terminan entre los dos contándole lo sucedido. Jimena le tira su ropa con lágrimas en los ojos mientras Óscar le grita que no puede esperar para separarse de ella. Pero el abuelo se da cuenta de algo que los demás no: esa pareja no se separará nunca.

Por su parte Norma está decidida a intentar de nuevo vivir con Juan, y Dínora va a tratar de engañarla y ponerlos en contra, con ayuda de Gabriela, que está muy preocupada pensando que sus dos hijas siguen dándole dolores de cabeza con los dichosos hermanos Reyes, excepto Sarita.

¿Qué diría entonces si supiera que Sara también se ve a escondidas con Franco, aunque sea solo por sonreírse en la distancia a lomos de un caballo?

