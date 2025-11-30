Dinora cada vez más unida a la familia Elizondo: Norma sospecha que la hija de Zacarías trama algo

Dinora y Gabriela se han vuelto íntimas tras urdir un plan para separar a Juan de Norma. Cuando la exmujer de Fernando llega a casa y ve a su madre con la hija de los Rosales, se extraña. No entiende cómo se han hecho tan amigas y le cuenta a su hermana Sarita que la hija de Zacarías fue novia de Fernando antes de casarse con él.

Sarita cree entonces que Dinora y Fernando se han reconciliado. A Norma eso le da igual, pero admite que le desconcierta que su madre la trate con tanta familiaridad.

Al entrar en casa, Gabriela le pide a Norma que salude a la hija de los Rosales. Dinora le da un beso, pero Norma no se fía de ella, y no va mal encaminada: la hija del terrateniente Zacarías quiere arrebatarle a Juan.