¡Triunfa el amor! Gülru y Ömer se reconcilian con un apasionado beso

Ömer está muy arrepentido por no haber confiado en Gülru. Creía que la hija de Salih tenía un idilio con Akif al verla en un restaurante y en la suite de uno de los hoteles del empresario. Pero, en ambos casos, quedaron para tratar temas laborales y el médico, que se dejó influenciar por Gülfem, creyó que la hermana de Yonca tenía una affaire con Akif.

Hekimoğlu sabe que no se comportó bien con Gülru y, ahora, quiere pedirle disculpas. Para ello, se cita con ella en una cafetería. Pero, la joven está muy dolida con él y no acepta sus excusas. "Estoy decepcionada contigo porque no me creíste y yo me enfrenté a mi padre porque aposté por nuestro amor", le confiesa a Ömer y se marcha del lugar.

Ömer la acompaña de camino a casa y se encuentran con una gitana que toma la mano del médico para predecir su futuro. Le comunica que se va a mudar a una nueva casa en la que ve a una joven morena de ojos verdes con él. Además, se aventura a decirle que con ella se casará y tendrán dos hijos. Gülru, que sigue enojada con él, le desea que encuentre a esa esposa que le hará inmensamente feliz y se va a casa. No imagina la hija de Salih que Hekimoğlu ha pagado los servicios de esa mujer para que le ayude a conquistarla de nuevo.

Ömer ya no sabe qué hacer para ganar el perdón de Gülru. Parece que nada de lo que es suficiente, así que organiza una encerrona a la joven. Le hace creer que se va a ver con un director general de una empresa para que decore la casa de un cliente suyo. Cuando llega a la mansión y entra en el salón, en el suelo hay un corazón hecho con pétalos de flores y en su interior un mensaje que pone: "Perdóname".

De repente, aparece Ömer con un ramo de flores blancas y le pide de nuevo disculpas y le dedica unas bonitas palabras de amor: "Siempre has estado en mi cabeza, nunca te he olvidado y nunca lo haré. Te quiero mucho y te he echado de menos", le revela a Gülru. La joven acaba sucumbiendo a sus encantos y se besan. Parece que la hija de Salih ya ha perdonado al hombre que le ha robado el corazón.