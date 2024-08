Gülru pierde a su bebé tras caerse por las escaleras de la mansión Sipahi y culpa a Gülfem de lo ocurrido

Gülfem sospecha que su padre es Salih y que Gülru es su hermana, por lo que decide hacerse una prueba de ADN para descubrir la verdad. Los resultados son contundentes: Enver Sipahi no es su padre.

La diseñadora de moda se queda impactada al ver el informe. Mientras habla por teléfono con alguien, la esposa de Cihan, que la escucha, desea saber qué está tramando y le exige una explicación. En medio de la discusión, por accidente, la hermana de Mesude cae por las escaleras de la mansión y comienza a sangrar. La joven está muy preocupada por su bebé.

Trasladan a la hermana de Yonca al hospital, pero las noticias no son nada alentadoras: La joven ha perdido el bebé que estaba esperando de Ömer. Todos están consternados y culpan de lo ocurrido a la diseñadora de moda.

Ya en casa, Gülru está desoldada. Ha perdido a su hijo y los intentos de Cihan para animarla resultan inútiles. La hija de Salih culpa a Gülfem de la muerte de su bebé. Sin embargo, su marido defiende a su hermana, asegurando a Gülru que ella no tuvo nada que ver. A pesar de ello, la hermana de Yonca no está de acuerdo. "¡Asesina! Primero, has matado a mi padre y ahora a mi bebé", afirma llorando mientras golpea la puerta de la habitación donde se encuentra encerrada la hija de de Enver.

Gülru está traumatizada por lo ocurrido y sale a pasear por la calle. Se encuentra con Ömer y lloran ambos desconsoladamente. A la cuñada de Gülfem le hubiera gustado saber el sexo de su bebé y el médico, que lo sabe, le confiesa que estaba esperando una niña. La hija de Salih habría llamado a su pequeña Melek en honor a su madre. Ömer, abatido también por la pérdida de su hija, le pide perdón por todo el daño que le ha causado.

Mesude y Cihan sorprenden a ambos abrazados en medio de la calle y el hermano de Gülfem regresa a casa muy enojado al verlos juntos. Mesude se lleva a su hermana a la mansión y exige a Ömer que no aproveche su vulnerabilidad para acercarse a ella.