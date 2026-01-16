Amor sin límite

Un viejo amor de Bora amenaza la felicidad de Karsu

La nueva vida junto a Bora parece perfecta, pero un viaje a Suiza y una antigua relación despiertan los primeros celos de Karsu.

Aunque Karsu y sus hijos se hayan instalado en la mansión de Bora como si fueran ya una familia, Nazan sigue sin aceptar a la mujer de su hijo y ha ideado un plan para que divorcien. Bora viaja a Suiza con su esposa para supervisar una fábrica del negocio familiar donde vive Verónica, el gran amor de su pasado: una mujer atractiva con la que mantuvo una relación durante cuatro años.

El plan de Nazan para que Bora y Karsu acaben divorciándose

Al llegar a la fábrica, Verónica los recibe con los brazos abiertos. Muy pronto, Karsu percibe que entre ella y Bora hubo algo más que una simple relación profesional. La joven se muestra muy cercana con él y presume de su buena relación con Nazan. "Es una mujer generosa y hospitalaria", comenta ante Karsu. Además, les confiesa que la matriarca de los Bozbeyli la ha llamado personalmente para invitarla a la recepción que va a dar para anunciar públicamente que su progenitor se ha casado. ¿Qué estará tramando Nazan?

A la madre de Deniz le cuesta creerlo. Su experiencia con Nazan ha sido justo la contraria: desprecios y humillaciones constantes.

De regreso al hotel, Karsu no puede evitar preguntar si Verónica fue la exnovia de su marido. Bora, incómodo al hablar de su pasado sentimental, le confirma que estuvieron juntos durante un tiempo y le asegura que ahora solo son amigos. "Estoy tranquila, confío en ti y nunca he dudado", le responde Karsu.

Karsu siente celos del antiguo amor de Bora Karsu siente celos del antiguo amor de Bora

Pero, en el fondo, no puede evitar sentirse celosa. Verónica es una mujer muy atractiva… y, en su día, ocupó un lugar importante en el corazón de Bora.

