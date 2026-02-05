Ayça alquila un vestido de novia y Hakan se sorprende al verla así

Ayça acompaña a la cuñada de Filiz a una tienda de vestidos de novia para comprar el suyo de cara a su boda con el padre de Hakan.

La prima de Karsu no puede evitar fijarse en uno de los vestidos, algo que la dependienta percibe de inmediato. La vendedora le propone probárselo, pero Ayça le aclara que ella no se va a casar. Aun así, la amable dependienta la anima y le explica que no solo atienden a novias, sino también a mujeres que desean vivir la experiencia de ponerse el vestido con el que siempre han soñado. "Lo alquilamos por días", le comenta mientras le acompaña al probador.

Finalmente, Ayça cae en la tentación y decide alquilarlo durante unos días. Esa misma noche, cuando se queda sola en casa, no puede resistirse a ponérselo y se imagina bailando con Hakan y recibiendo a los invitados que llegan a su enlace.

En ese momento, Hakan aparece por sorpresa y se queda en shock al verla vestida de novia. Le entrega el ramo de flores que le ha comprado y le pregunta por qué va vestida así. Para salir del paso, Ayça le asegura que solo lleva un vestido blanco de noche, no uno de novia.

Hakan desea saber si su novia sueña con la idea de casarse. Ella, para disimular, le responde que no. Él tampoco parece desear pasar por la vicaría.

¿Acabarán admitiendo que están hechos el uno para el otro y que deben darse el 'sí, quiero'?