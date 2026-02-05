Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ayça alquila un vestido de novia y Hakan se sorprende al verla así

Ayça alquila un vestido de novia para cumplir su sueño y, al probárselo en casa, Hakan aparece de repente y se queda impactado al verla vestida así.

Ayça se alquila un vestido de novia y Hakan la sorprende al verla así

Publicidad

Nova
Publicado:

Ayça acompaña a la cuñada de Filiz a una tienda de vestidos de novia para comprar el suyo de cara a su boda con el padre de Hakan.

La prima de Karsu no puede evitar fijarse en uno de los vestidos, algo que la dependienta percibe de inmediato. La vendedora le propone probárselo, pero Ayça le aclara que ella no se va a casar. Aun así, la amable dependienta la anima y le explica que no solo atienden a novias, sino también a mujeres que desean vivir la experiencia de ponerse el vestido con el que siempre han soñado. "Lo alquilamos por días", le comenta mientras le acompaña al probador.

Finalmente, Ayça cae en la tentación y decide alquilarlo durante unos días. Esa misma noche, cuando se queda sola en casa, no puede resistirse a ponérselo y se imagina bailando con Hakan y recibiendo a los invitados que llegan a su enlace.

Ayça se queda prendada de un vestido de novia

En ese momento, Hakan aparece por sorpresa y se queda en shock al verla vestida de novia. Le entrega el ramo de flores que le ha comprado y le pregunta por qué va vestida así. Para salir del paso, Ayça le asegura que solo lleva un vestido blanco de noche, no uno de novia.

Hakan desea saber si su novia sueña con la idea de casarse. Ella, para disimular, le responde que no. Él tampoco parece desear pasar por la vicaría.

¿Acabarán admitiendo que están hechos el uno para el otro y que deben darse el 'sí, quiero'?

Nova» Series» Amor sin límite» Mejores momentos

Publicidad

Series

Secretos de familia - Engin dejó un mensaje para Ceylin antes de morir

Engin dejó un mensaje para Ceylin antes de morir

Ayça se alquila un vestido de novia y Hakan la sorprende al verla así

Ayça alquila un vestido de novia y Hakan se sorprende al verla así

Leyla acepta una nueva vida lejos del vertedero creyendo que Cino ha muerto

Leyla acepta una nueva vida lejos del vertedero creyendo que Cino ha muerto

David sorprende a Leona con una romántica pedida de mano y ella acepta
Momento destacado

David sorprende a Leona con una romántica pedida de mano y ella acepta

Velvet el nuevo imperio - Cristina enloquece pensando que Ana es la novia de Alberto
Momento destacado

Cristina enloquece pensando que Ana es la novia de Alberto

Secretos de familia - ¡Ceylin es inocente! Encuentran la prueba que la pone en libertad
momento destacado

¡Ceylin es inocente! Encuentran la prueba que la pone en libertad

Una nueva prueba ha llegado en mitad de la vista y lo ha cambiado todo. ¡Por fin!

Nur descubre que Leyla sigue viva al desenterrar su tumba y empieza a sospechar de Ela
Mlomento destacado

Nur descubre que Leyla sigue viva al desenterrar su tumba y empieza a sospechar de Ela

Nur desentierra la tumba de Leyla para comprobar si está realmente muerta. El hallazgo no solo confirma sus peores sospechas, sino que pone a Ela en el punto de mira.

Ana Julia descubre que Camila y Calixto no son sus padres biológicos y estalla contra su familia

Ana Julia descubre que Camila y Calixto no son sus padres biológicos y estalla contra su familia

Pasión de gavilanes - Los amigos de Gabriela la buscan y no la encuentran

Los amigos de Gabriela la buscan y no la encuentran

Velvet el nuevo imperio - Alberto pide perdón a Ana después de sufrir un desmayo

Alberto pide perdón a Ana después de sufrir un desmayo

Publicidad