Atilla se convierte en el gran apoyo de Karsu mientras su matrimonio con Reha se desmorona

Karsu encuentra en Atilla un hombro donde llorar. Se desahoga con él y le cuenta que Tilsim ha decidido vivir con su padre, a pesar del daño que les causó. Su vecino intenta tranquilizarla y le aconseja no tomarse las cosas tan a pecho: “No dejes que te afecten tanto las decisiones de tu hija”, le dice. Pero Karsu teme que su esposo le arrebate a sus pequeños cuando se divorcien, y esa idea no la deja dormir.

Çelik, por su parte, desearía poder predecir el futuro para saber cómo terminará su separación de Reha. Atilla la invita a practicar un ejercicio de meditación para que gestione sus miedos y le presta un libro filosófico.

El vecino le recuerda a su amiga que Tilsim está bien con su padre y que nada malo le ocurrirá. Poco a poco, Karsu empieza a ver las cosas de otro modo y se anima gracias a la conversación con Atilla. Incluso alberga la esperanza de que su hija regrese cuando su padre no soporte sus quejas.

Además, Karsu le cuenta que han llegado a casa los baúles con las pertenencias de sus hijos cuando eran bebés. Está convencida de que fue la madre de Reha quien obligó a su marido a devolvérselos… pero nada más lejos de la realidad: fue Atilla quien se encargó de recuperarlos. ¿Por qué hace todo esto el vecino por la hija de Filiz? ¿Acaso siente algo por ella?