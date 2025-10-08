Momento destacado
Atilla se convierte en el gran apoyo de Karsu mientras su matrimonio con Reha se desmorona
Atilla se convierte en el refugio emocional de Karsu en plena crisis con Reha.
Karsu encuentra en Atilla un hombro donde llorar. Se desahoga con él y le cuenta que Tilsim ha decidido vivir con su padre, a pesar del daño que les causó. Su vecino intenta tranquilizarla y le aconseja no tomarse las cosas tan a pecho: “No dejes que te afecten tanto las decisiones de tu hija”, le dice. Pero Karsu teme que su esposo le arrebate a sus pequeños cuando se divorcien, y esa idea no la deja dormir.
Çelik, por su parte, desearía poder predecir el futuro para saber cómo terminará su separación de Reha. Atilla la invita a practicar un ejercicio de meditación para que gestione sus miedos y le presta un libro filosófico.
El vecino le recuerda a su amiga que Tilsim está bien con su padre y que nada malo le ocurrirá. Poco a poco, Karsu empieza a ver las cosas de otro modo y se anima gracias a la conversación con Atilla. Incluso alberga la esperanza de que su hija regrese cuando su padre no soporte sus quejas.
Además, Karsu le cuenta que han llegado a casa los baúles con las pertenencias de sus hijos cuando eran bebés. Está convencida de que fue la madre de Reha quien obligó a su marido a devolvérselos… pero nada más lejos de la realidad: fue Atilla quien se encargó de recuperarlos. ¿Por qué hace todo esto el vecino por la hija de Filiz? ¿Acaso siente algo por ella?
