Amor sin límite

Ayça se hace pasar por ama de casa para impresionar a su novio y a su suegro

Temorosa de que Hakan no quiera casarse con ella, Ayça hace lo impensable para impresionar a su novio y a su suegro.

Ayça está muy preocupada ante la posibilidad de que Hakan rechace casarse con ella, así que decide poner todo de su parte para convertirse en la esposa perfecta. Para ello, se pone un vestido de lo más recatado, de la hermana de Hasan y recibe a su prometido y a su padre con pañuelo en la cabeza… ¡y haciendo empanadillas!

El periodista de guerra se queda de piedra al ver a su novia vestida así y volcada en la cocina. Sabe que Ayça detesta cocinar, por lo que su repentino cambio de actitud no pasa desapercibido.

La cuñada de Filiz no duda en alabar a la sobrina de esta delante de los invitados: "Ayça es una joya, todo un partidazo".

Ayça se convierte en una auténtica ama de casa

La prima de Karsu sigue el juego y se lanza flores a sí misma: "Soy tan aplicada en las labores del hogar como en el trabajo", le asegura a su suegro.

El padre de Hakan queda impresionado al escuchar, de boca de la hermana de Hasan, todo lo que la joven sabe hacer. Sin embargo, el periodista no puede evitar reírse para sus adentros: sabe que todo es una puesta en escena para impresionarlo.

La situación se complica cuando aparece la madre de Ayça y, sin mala intención, desenmascara a su propia hija. Confiesa ante todos que Ayça es nefasta con los quehaceres domésticos, un comentario que disgusta enormemente a su primogénita.

Ya en casa, Ayça reprende a su madre. Le duele que haya hablado mal de ella delante de su novio y de su suegro. Sin embargo, su madre le asegura que lo ha hecho por su bien: "Si no te muestras tal y como eres, luego te reprochará que lo has engañado".

Al final, ¿logrará la sobrina de Filiz convencer a Hakan para que se case con ella?

Ayça, dolida con su madre por desacreditarla ante su novio y suegro
La pareja se enfrenta y Alberto intenta explicarle que forma parte del pasado.

Ilusionada con su boda, Ayça empieza a temer que Hakan no quiera casarse con ella y acude a una vidente para confirmar sus peores temores. ¿Habrá boda?

