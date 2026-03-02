El amor invencible

Columba intenta matar a Leona en su noche de bodas y droga a David para acostarse con él

Columba coloca una araña venenosa en la cama de los recién casados para matar a Leona y, además, se venga de ella acostándose con David tras drogarlo.

Columba intenta matar a Leona en su noche de bodas y droga a David para acostarse con él

Columba no acepta que Leona se haya casado con Gael y le haya arrebatado al que fuera su marido, así que coloca una araña venenosa en la cama de los recién casados mientras el hijo de Ramsés se da una ducha. Su intención es acabar con la vida de la novia.

El plan de Columba para acabar con Leona

Tras darse un reparador baño, Gael ambienta la habitación con velas, flores y algo de comida, y espera a que su esposa aparezca en cualquier momento. El padre de Kika y Oliver está radiante de felicidad: lo que más desea es empezar una vida junto a Leona y estrecharla entre sus brazos.

Se muestra romántico con ella, pero la joven recuerda lo que Ramsés le dijo acerca de que su hijo no está implicado en la trata de mujeres. Por eso, ya no quiere vengarse de él ni hacerle daño. Aun así, Bravo le confiesa que no quiere mantener relaciones con él y, de repente, descubre una tarántula entre las sábanas.

Gael cree que ha sido su hijo Oliver el responsable, ya que al niño le encanta cazar bichos en el jardín. Leona utiliza la situación como excusa y le dice que no está preparada para acostarse con él.

La noche de bodas de Gael y Leona

A la mañana siguiente, Gael quiere saber por qué lo rechazó durante la noche, y ella le responde que necesita ir a ver a Consuelo y a su familia. No sabe cómo evitar quedarse a solas con él en la habitación.

