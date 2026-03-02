Velvet el nuevo imperio

Cristina contrata de nuevo a Ana para hundirle la vida

Tenerla en Velvet supone tenerla más cerca para acabar con ella.

Velvet el nuevo imperio - Cristina contrata de nuevo a Ana para hundirle la vida

Cristina juró vengarse de Alberto y de Ana después de enterarse que están juntos. Y en frío la despidió de Velvet. Pero ahora se ha dado cuenta de que si quiere hacerla la vida más difícil le resultaría más fácil tenerla cerca.

Su objetivo es acabar con su carrera: dejar que Ana se encargue de una nueva colección y hacer que fracase.

Así que le pide a Bárbara que vaya a casa de Emilio y Ana y le proponga volver a trabajar para ellos.

Velvet el nuevo imperio - Bárbara pide a Ana que vuelva a Velvet

Ana piensa que se están riendo de ella otra vez, pero Bárbara consigue convencerla de que necesitan su profesionalidad en Velvet, porque Raúl de la Riva también ha rechazado incorporarse.

Aunque lo cierto de todo eso es que Cristina fue a pedir a Raúl que vuelva y este le dijo que no, porque es su amigo y no quiere ver cómo Ana le hace daño.

Ana no sospecha que Cristina lo que quiere no es su talento si no hundirla precisamente por ello.

Velvet el nuevo imperio - Velvet el nuevo imperio - Bárbara explica a Ana por qué quieren contratarla de nuevo

¿Qué decidirá Ana? ¿Aceptará estar trabajando con Cristina como jefa y con Alberto por ahí?

