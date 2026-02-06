Dos bodas ponen el broche de oro a un emocionante final de Amor sin límite: repasamos los mejores momentos del último capítulo

El sueño de Ayça es casarse con Hakan, pero todo apunta a que el periodista de guerra no está dispuesto a pasar por la vicaría… o al menos eso es lo que ella cree.

Quienes sí se dan el 'sí, quiero' son el padre de Hakan y la hermana de Hasan. La pareja celebra su enlace rodeada de todos sus seres queridos y no falta ninguno de sus familiares más cercanos. Los novios, pletóricos de felicidad, viven un día inolvidable.

Sin embargo, durante la celebración llega una sorpresa que nadie espera: también se va a celebrar otra boda, la de Ayça y su novio. La pareja aparece ante todos los invitados irradiando felicidad y se casa allí mismo.

Karsu está muy feliz por su prima y ella tampoco le puede pedir más a la vida. Se ha casado con el hombre al que ama, Bora, y su matrimonio va viento en popa. Además, su relación con su suegra, Nazan, ha mejorado sustancialmente.

Durante la celebración, Filiz y Hasan, Karsu y Bora, y Ayça y Hakan recuerdan cómo fue la primera vez que se conocieron. Hasan coincidió con Filiz cuando intentaba averiguar quién era Karsu; Bora conoció a la hermana de Irmak cuando la contrató para trabajar en su empresa; y Ayça se quedó prendada de Hakan nada más conocerlo, cuando él trabajaba como vigilante en la urbanización donde ella vivía.

Sin duda, cada una de estas historias nos ha llegado al corazón y las hemos vivido con emoción e ilusión. Echaremos mucho de menos a todos los protagonistas que nos han acompañado en Nova durante estos meses. ¡Hasta siempre!