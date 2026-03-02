Pasión de Gavilanes

Gabriela descubre que su padre Martin no está en la hacienda

La persona de la silla de ruedas es un empleado disfrazado.

Gabriela lleva días engañada pensando que su padre estaba en otra habitación. Fernando y Dínora llevan las riendas de la hacienda Elizondo y tienen limitados sus movimientos.

En una de las fiestas que dan, la engañan haciéndola mirar por la ventana cómo Martín se divierte, mientras una persona que no es él se pasea en silla de ruedas.

Pero en un descuido que la dejan a cargo de sus empleados Malcom y Carmela, la pierden de vista.

Gabriela va en busca de su padre a la nueva habitación a la que lo han desterrado y allí se lleva una amarga sorpresa: uno de sus empleados va vestido con la ropa de Martín y hasta tiene la silla de ruedas y una peluca.Está fingiendo ser él. ¡Pero su padre no está!

Series

Rosario despierta en el hospital sin recordar que su marido ha muerto

Rosario se despierta en el hospital sin saber qué hace allí. No recuerda que resultó gravemente herida ni que su esposo falleció tras disparar contra Franco. Panchita opta por ocultarle la verdad para no poner en riesgo su recuperación.

Cristina no quiere divorciarse de Alberto y ni su propio hermano entiende lo que quiere.

