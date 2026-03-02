Gabriela descubre que su padre Martin no está en la hacienda

Gabriela lleva días engañada pensando que su padre estaba en otra habitación. Fernando y Dínora llevan las riendas de la hacienda Elizondo y tienen limitados sus movimientos.

En una de las fiestas que dan, la engañan haciéndola mirar por la ventana cómo Martín se divierte, mientras una persona que no es él se pasea en silla de ruedas.

Pero en un descuido que la dejan a cargo de sus empleados Malcom y Carmela, la pierden de vista.

Gabriela va en busca de su padre a la nueva habitación a la que lo han desterrado y allí se lleva una amarga sorpresa: uno de sus empleados va vestido con la ropa de Martín y hasta tiene la silla de ruedas y una peluca.Está fingiendo ser él. ¡Pero su padre no está!