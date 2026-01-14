Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Sube la tensión entre Karsu y la madre de Bora: discuten acaloradamente y él da la cara por su mujer

Nazan irrumpe en la vida de la pareja decidida a romper su relación, pero Karsu no se deja intimidar y Bora marca límites ante la actitud de su madre.

Sube la tensión entre Karsu y la madre de Bora: se pelean y él da la cara por su mujer

Publicidad

Nova
Publicado:

Nazan se presenta en la empresa de Bora y cita a Karsu en la sala de reuniones. Su animadversión hacia la hija de Filiz alcanza límites insospechados. No ve con buenos ojos que la asistente de su hijo se haya casado con él y no duda en dejárselo claro. "Tú no eres digna de estar con mi hijo. Con dos matrimonios y tres hijos, nunca serás la mujer adecuada", le espeta con prepotencia.

Sin embargo, Karsu no está dispuesta a achantarse ante las palabras de Nazan y se defiende de sus ataques. "Usted ha invadido mi vida privada, viniendo a mi casa", le recrimina antes de abandonar la reunión, no sin añadir: "Me habría gustado que mi suegra fuera una persona gentil y con buenas intenciones, pero hay que aguantarse".

Al salir de la sala de reuniones, Karsu se cruza con Bora en los pasillos de la empresa. Su marido acaba de llegar a la oficina y ella le pone al día de lo ocurrido. Le explica que ha tenido un enfrentamiento con Nazan. "Creo que tu madre quiere que nos distanciemos. Lo mejor es calmarnos y no darle lo que busca", le dice a su esposo. Bora, sin embargo, es consciente de la dificultad de la situación. "Mi madre es de ideas fijas", le confiesa, aunque Karsu no se amedranta.

Karsu le confiesa a Bora que se ha discutido acaloradamente con su madre

Decididos a no ocultar más su matrimonio, Bora y Karsu se colocan sus alianzas y recorren los pasillos de la empresa cogidos de la mano hasta llegar a la sala de juntas. Así se presentan ante Nazan, una actitud que ella no ve con buenos ojos. "¿Qué significa esto? Parecéis dos adolescentes", les reprocha con sarcasmo.

Karsu intenta tender puentes y le asegura que su intención es enterrar el hacha de guerra y empezar de cero. Pero Nazan no está dispuesta a ceder. Es entonces cuando Bora sale en defensa de su esposa: "Mamá, es mi mujer y tienes que respetarla", le espeta con firmeza.

La pregunta queda en el aire: ¿conseguirá Bora ablandar el corazón de su madre?

Bora defiende a Karsu ante su madre

Nova» Series» Amor sin límite» Mejores momentos

Publicidad

Series

Sube la tensión entre Karsu y la madre de Bora: se pelean y él da la cara por su mujer

Sube la tensión entre Karsu y la madre de Bora: discuten acaloradamente y él da la cara por su mujer

David Alejo descubre que Leona Bravo es Marena Ramos

David Alejo descubre que Leona Bravo es Marena Ramos

Leyla llega muy pronto a Nova: una historia de venganza, amor y segundas oportunidades

Leyla llega muy pronto a Nova: una historia de venganza, amor y segundas oportunidades

Pasión de gavilanes - Ruth descubre que Eva es su verdadera madre
Momento destacado

Ruth descubre que Eva es su verdadera madre

La noticia de la boda de Karsu y Bora cae como un jarro de agua fría para todos
Momento destacado

La noticia de la boda de Karsu y Bora cae como un jarro de agua fría para todos

El destino vuelve a unir a Leona Bravo y David Alejo años después, sin que ninguno reconozca al otro
Momento destacado

El destino vuelve a unir a Leona Bravo y David Alejo años después, sin que ninguno reconozca al otro

Leona Bravo y David Alejo se reencuentran sin reconocerse, mientras el azar la acerca también a Benjamín, el hijo que cree haber perdido.

Marena cambia de identidad para vengarse del daño que le causaron los Torrenegro
Momento destacado

Marena cambia de identidad para vengarse del daño que le causaron los Torrenegro

Quince años después de creerlo todo perdido, Marena regresa convertida en Leona Bravo, dispuesta a vengarse de la familia Torrenegro que destruyó su vida.

Pasión de gavilanes - Gabriela y Fernando discuten: no quiere que Fernando meta a sus amigos en la hacienda

Gabriela y Fernando discuten: no quiere que meta a sus amigos en la hacienda

Así comienza El amor invencible

Así comienza El amor invencible, una historia de amor y justicia

La crueldad de Ramsés parece no tener límites

Ramsés se siente acorralado y se venga de Marena y Adrián

Publicidad