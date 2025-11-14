Amor sin límite

La romántica sorpresa de Mert Melek para su hermano Atilla y Karsu termina con un accidente inesperado

Mert Melek prepara una cita íntima para que Atilla y Karsu se reconcilien con música en directo. Pero la noche se trunca cuando el joven sufre una caída que obliga a llevarlo al hospital.

Mert Melek invita a Karsu a cenar, pero en realidad es una encerrona: ha organizado una velada romántica para que Atilla y ella puedan estar a solas y limar asperezas. El hijo de Hasan le confiesa que la echa de menos y promete protegerla a ella y a sus hijos. Sin embargo, Karsu teme la reacción de su padre y no puede evitar recordar su pasado como mafioso.

La hija de Filiz ya no confía en Atilla tras sus mentiras. Él le pide una oportunidad ahora que se ha divorciado de Lale, la hermana de Reha: "Solo quiero estar contigo. Juntos nada podrá hacernos daño", asegura. Karsu, sin embargo, duda de sus sentimientos, pero Atilla no está dispuesto a rendirse.

La vela romántica de Atilla y Karsu

De pronto, durante la cena, se apagan las luces y se encienden unos focos. Para sorpresa de ambos, Mert Melek aparece con sus músicos: ha montado un escenario improvisado para amenizar la velada. Pero, en plena actuación, tropieza y cae al suelo. Tiene que ser llevado al hospital por un fuerte dolor de espalda. Atilla y Karsu lo acompañan. Su hermano le reprocha que arruinara la cena: "No se te ocurre nada bueno", aunque ambos reconocen que disfrutaron con sus canciones.

Mert Melek sufre una aparatosa caída y acaba en el hospital

Tras comprobar que Mert no corre peligro, Karsu vuelve a casa y cuenta lo sucedido. Filiz insiste en que su hija debe alejarse de Atilla y reafirma su decisión de vender sus propiedades para ayudar a Irmak con la deuda millonaria causada por Adnan.

Antes de dormir, Karsu confiesa a su hermana que sigue enamorada de Atilla, aunque teme volver a sufrir. Irmak la anima a darle una segunda oportunidad y ambas admiten, entre risas, que él es un hombre muy guapo.

Karsu le confiesa a Irmak que todavía sigue suspirando por Atilla
