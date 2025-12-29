Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Bora se deja llevar por sus sentimientos hacia Karsu y la besa de nuevo

Una noche de excesos lleva a Karsu a enviarle un mensaje comprometido a Bora. Al día siguiente, avergonzada y llena de dudas, intenta arreglar su error, pero el empresario se deja llevar por sus sentimientos y la besa. Ella lo rechaza: teme volver a sufrir por amor.

Bora se deja llevar por sus sentimientos hacia Karsu y la besa de nuevo

Publicidad

Nova
Publicado:

Karsu salió a cenar con un conocido de la hermana de Hasan y bebió más de la cuenta. Al día siguiente se encuentra fatal: tiene un fuerte dolor de cabeza y, cuando suena el despertador, no puede ni con su alma. La resaca de la noche anterior le pasa factura.

Al llegar a casa del empresario, Bozbeyli la encuentra agotada, y no es para menos. Se ha acostado a altas horas de la madrugada y ha bebido más de la cuenta. Bora se percata entonces de que tiene en su móvil un mensaje de voz de Karsu, que ella le envió borracha. En él, le asegura que lo ha olvidado para siempre y le invita a irse con su prima Ayça.

Karsu no sabe dónde meterse. Avergonzada, intenta excusarse explicándole a su jefe que le envió el mensaje por error. Sin embargo, Bora se deja llevar por los sentimientos que tiene hacia ella y acaba besándola. Pero Karsu lo rechaza. "No está bien", le dice.

El mensaje comprometido de Karsu a Bora

Él no entiende su actitud. Sabe que ella también está enamorada de él, pero Karsu le recuerda que es su jefe, que tiene tres hijos y que no puede permitirse cometer otro error. Está muy nerviosa.

Karsu teme volver a sufrir por amor y no se atreve a dar el paso de iniciar una relación con Bora. El empresario le pregunta cómo puede estar tan segura de que su historia acabará mal incluso antes de empezar, pero no obtiene respuesta. Karsu solo quiere irse a su casa.

Nova» Series» Amor sin límite» Mejores momentos

Publicidad

Series

Bora se deja llevar por sus sentimientos hacia Karsu y la besa de nuevo

Bora se deja llevar por sus sentimientos hacia Karsu y la besa de nuevo

Velvet, el nuevo imperio - Alberto Márquez pertenece a la familia de la casa de modas en la que trabaja

Alberto Márquez pertenece a la familia de la casa de modas en la que trabaja

Pasión de gavilanes - Los invitados a la boda de Gabriela y Fernando cuchichean a sus espaldas

Los invitados a la boda de Gabriela y Fernando cuchichean a sus espaldas

Secretos de familia - Ceylin Erguvan la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin
Pinar Deniz es Ceylin Erguvan

Ceylin Erguvan es la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin

Gabriela y Fernando se dan el ´si, quiero' sin la presencia de sus hijas
Momento destacado

Gabriela y Fernando se dan el ´si, quiero' sin la presencia de sus hijas

Fernando y Gabriela pasan su primera noche de pasión
Momento destacado

Fernando y Gabriela pasan su primera noche de pasión

El anuncio de la boda de Gabriela y Fernando provoca un terremoto en la hacienda Elizondo, mientras Gabriela se deja llevar por sus sentimientos y acaba viviendo una noche muy especial junto a Fernando.

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano
Momento destacado

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

Una velada romántica acaba marcando un antes y un después en la vida de Gabriela cuando Fernando da un paso decisivo en su relación y le propone matrimonio, mientras ella se debate entre la ilusión y las dudas.

Ayaz hiere a Sarp donde más le duele: pide salir a Cansu delante de él

Ayaz ataca a Sarp donde más le duele: le pide salir a Cansu delante de él

Gabriela, ilusionada con la idea de convertirse en la mujer de Fernando

Gabriela, ilusionada con la idea de convertirse en la mujer de Fernando

Gabriela, fuera de sí al descubrir la relación de Sara con Franco

Gabriela, fuera de sí al descubrir la relación de Sara con Franco

Publicidad