Bora se deja llevar por sus sentimientos hacia Karsu y la besa de nuevo

Karsu salió a cenar con un conocido de la hermana de Hasan y bebió más de la cuenta. Al día siguiente se encuentra fatal: tiene un fuerte dolor de cabeza y, cuando suena el despertador, no puede ni con su alma. La resaca de la noche anterior le pasa factura.

Al llegar a casa del empresario, Bozbeyli la encuentra agotada, y no es para menos. Se ha acostado a altas horas de la madrugada y ha bebido más de la cuenta. Bora se percata entonces de que tiene en su móvil un mensaje de voz de Karsu, que ella le envió borracha. En él, le asegura que lo ha olvidado para siempre y le invita a irse con su prima Ayça.

Karsu no sabe dónde meterse. Avergonzada, intenta excusarse explicándole a su jefe que le envió el mensaje por error. Sin embargo, Bora se deja llevar por los sentimientos que tiene hacia ella y acaba besándola. Pero Karsu lo rechaza. "No está bien", le dice.

Él no entiende su actitud. Sabe que ella también está enamorada de él, pero Karsu le recuerda que es su jefe, que tiene tres hijos y que no puede permitirse cometer otro error. Está muy nerviosa.

Karsu teme volver a sufrir por amor y no se atreve a dar el paso de iniciar una relación con Bora. El empresario le pregunta cómo puede estar tan segura de que su historia acabará mal incluso antes de empezar, pero no obtiene respuesta. Karsu solo quiere irse a su casa.