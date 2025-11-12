El regalo de Karsu al padre de Atilla provoca el primer gran enfrentamiento entre ellos

Karsu intenta ser amable con Hasan, el padre de Atilla, ahora que acaba de abrir un kebab junto a la urbanización donde vive. Quiere tener un detalle con él y le lleva un par de libros de cocina, pero Hasan los rechaza. Aun así, ella se los deja sobre la mesa.

Arrepentida de su gesto, Karsu le cuenta lo ocurrido a Atilla. Es entonces cuando él le confiesa que Hasan es su padre, dejándola completamente en shock: "¡Creía que era el jefe de una banda de mafiosos!", le espeta.

Atilla le explica que rompió toda relación con su padre hace tiempo, decidido a alejarse de los negocios turbios y empezar de cero. Por eso abrió su cafetería, aunque Hasan, intentando seguir sus pasos, inauguró su propio kebab muy cerca del suyo.

Karsu teme que Hasan quiera hacerles daño, pero Atilla la tranquiliza. Sin embargo, ella no puede evitar enfadarse: "¿Vais por ahí abriendo negocios a diestro y siniestro para alterar la vida de los demás?", le reprocha. Él le asegura que esa nunca fue su intención.

Karsu vuelve al restaurante de Hasan para enfrentarse a él. "Usted le arruinó la vida a Atilla y él me arruinó la mía. ¿Cómo puede hacerle algo así a su propio hijo?”, le recrimina con dureza. Lo acusa además de haber criado a dos "mentirosos compulsivos" y de haber intentado matarlos. Hasan contiene su ira por el bien de su hijo.

Karsu lo tiene claro y le lanza una frase demoledora: "Estése tranquilo, porque jamás estaría con una persona que pertenezca a una familia tan desestructurada como la suya”. Atilla se queda helado ante sus palabras. ¿Karsu, al final, no estará dispuesta a darle una segunda oportunidad?

Ella abandona el restaurante y, furioso, Atilla amenaza a su padre: si algo malo le pasa a Karsu, destruirá su local.