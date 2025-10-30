Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

El pequeño Deniz se gana una ovación con su baile... una noche mágica que nadie olvidará

El pequeño Deniz conquista el escenario con su baile y emociona a todos los presentes. Una velada llena de aplausos, sentimientos y sueños cumplidos.

El pequeño Deniz se gana una ovación con su baile... una noche mágica que nadie olvidará

Publicidad

Nova
Publicado:

Deniz va a actuar en la escuela y nadie quiere perderse el momento. Atilla y Lale también acuden al espectáculo, mientras la tensión se palpa en el ambiente: Karsu sigue muy dolida por la traición de Atilla, incapaz de olvidar que se casó repentinamente con Lale.

Intentando pasar desapercibido, Atilla se acerca al camerino para desearle suerte a Deniz. Le coloca una flor en la solapa y trata de tranquilizarlo al verlo nervioso. "Confía en ti, te va a ir muy bien", le dice. El pequeño, con el corazón a mil, le confiesa su emoción.

Atilla le desea suerte a Deniz en su actuación escolar

Deniz presenta a su compañera de baile, y Atilla le pone otra flor en la muñeca como amuleto. "Disfrutad en el escenario", les anima antes de que comience la función.

La actuación emociona a todos los presentes: Deniz brilla sobre el escenario y demuestra que el talento también puede tener corazón de niño

Nova» Series» Amor sin límite» Mejores momentos

Publicidad

Series

El pequeño Deniz se gana una ovación con su baile... una noche mágica que nadie olvidará

El pequeño Deniz se gana una ovación con su baile... una noche mágica que nadie olvidará

Pasión de gavilanes - Jimena y Óscar empiezan a reparar el uno en el otro después de su encuentro en la bañera de espuma

Jimena y Óscar empiezan a reparar el uno en el otro después de su encuentro en la bañera de espuma

Nova, cadena femenina líder en septiembre

Nova (1,9%) suma otro mes como la cadena femenina líder

Pasión de gavilanes - Gabriela presiona a Jimena para que se case con Leandro en dos meses
Momento destacado

Gabriela presiona a Jimena para que se case con Leandro en dos meses

Ömer y Berk se ponen delante de las cámaras, ¡pero Aybike y Süsen no llevan nada bien su faceta de modelos!
Momento destacado

Ömer y Berk se ponen delante de las cámaras, ¡pero Aybike y Süsen no llevan nada bien su faceta de modelos!

Karsu intenta rehacer su vida tras la traición de Atilla y se hace una firma promesa: no volver a llorar por ningún hombre
Momento destacado

Karsu intenta rehacer su vida tras la traición de Atilla y se hace una firma promesa: no volver a llorar por ningún hombre

Tras la boda de Atilla con Lale, Karsu intenta seguir adelante con su vida y dejar atrás el pasado.

Pasión de gavilanes - Juan y Norma pasan su primera y apasionada noche juntos
Momento destacado

Juan y Norma pasan su primera y apasionada noche juntos

Tras sus encuentros en la hacienda Elizondo, buscan un lugar donde poder estar a solas sin peligros acechando.

Karsu y Atilla viven una noche de pasión, pero su felicidad se rompe cuando el padre de él lo fuerza a casarse con la hermana de Reha

Karsu y Atilla viven una noche de pasión, pero su felicidad se rompe cuando el padre de él lo fuerza a casarse con la hermana de Reha

Pasión de gavilanes - Óscar descubre a Juan con Norma y entra en cólera por el peligro que eso supone

Óscar descubre a Juan con Norma y entra en cólera por el peligro que eso supone

Karsu descubre la trágica verdad sobre Ozan y decide ocultársela a su hijo Deniz

Karsu descubre la trágica verdad sobre Ozan y decide ocultársela a su hijo Deniz

Publicidad