El pequeño Deniz se gana una ovación con su baile... una noche mágica que nadie olvidará

Deniz va a actuar en la escuela y nadie quiere perderse el momento. Atilla y Lale también acuden al espectáculo, mientras la tensión se palpa en el ambiente: Karsu sigue muy dolida por la traición de Atilla, incapaz de olvidar que se casó repentinamente con Lale.

Intentando pasar desapercibido, Atilla se acerca al camerino para desearle suerte a Deniz. Le coloca una flor en la solapa y trata de tranquilizarlo al verlo nervioso. "Confía en ti, te va a ir muy bien", le dice. El pequeño, con el corazón a mil, le confiesa su emoción.

Deniz presenta a su compañera de baile, y Atilla le pone otra flor en la muñeca como amuleto. "Disfrutad en el escenario", les anima antes de que comience la función.

La actuación emociona a todos los presentes: Deniz brilla sobre el escenario y demuestra que el talento también puede tener corazón de niño