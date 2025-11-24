Amor sin límite

El emotivo vídeo con el que Atilla se despide de Karsu

Atilla se despide de Karsu con unas palabras llenas de amor, arrepentimiento y promesas que le rompen el corazón.

Karsu encuentra en la puerta de su casa un sobre que contiene dos pendrives y uno de ellos es un mensaje de despedida de Atilla. En él, el hijo de Hasan le comunica que se ha ido de la urbanización, tal y como le prometió, y le pide perdón por haberla hecho sufrir. Es consciente de que ella sigue muy enfadada con él y lo entiende.

Sin embargo, el hermano de Mert Melek le confiesa, emocionado, que siempre la ha querido mucho. "Si tuviera la oportunidad de volver a nacer, igualmente te buscaría", le revela a la hija de Filiz.

Antes de despedirse, Atilla le dice que nunca la olvidará y que siempre la querrá. La madre de Deniz no puede evitar llorar. En el fondo, sigue enamorada de él.

El mensaje que Atilla envía a Deniz y que hace llorar a Karsu

En el sobre hay otro pendrive dirigido a Deniz, a quien siempre ha querido mucho. Le pide que proteja a su madre y a sus hermanas. "Te quiero mucho, Deniz, y te voy a echar mucho de menos. Tienes un compañero que velará y cuidará de ti desde la distancia", le dice al hijo de Karsu en el vídeo.

Mientras la hermana de Irmak ve los pendrives que le ha dejado Atilla, él abandona la urbanización y se va a vivir al extranjero.

