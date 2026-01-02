Bora y Karsu se separan con un simple apretón de manos que lo significa todo

Bora deja su puesto de trabajo y eso supone tener con Karsu una de las conversaciones más difíciles de todos los tiempos.

A pesar de que es obvio que se quieren, tienen que organizar su vida si desean pasarla juntos y no está siendo nada sencillo.

Karsu pone a sus tres hijos por delante de cualquier cosa y quiere pensar primero en el bienestar de su familia antes que iniciar una relación con Bora.

Pero no por ello deja de ser doloroso. Bora se queda destrozado y Karsu admite que no se le dan bien las despedidas.

¿Será este el fin definitivo entre ellos?