Bora y Karsu se separan con un simple apretón de manos que lo significa todo
En el último momento él le dice que ojalá deseara no irse. Pero ella ya ha decidido alejarse de él.
Bora deja su puesto de trabajo y eso supone tener con Karsu una de las conversaciones más difíciles de todos los tiempos.
A pesar de que es obvio que se quieren, tienen que organizar su vida si desean pasarla juntos y no está siendo nada sencillo.
Karsu pone a sus tres hijos por delante de cualquier cosa y quiere pensar primero en el bienestar de su familia antes que iniciar una relación con Bora.
Pero no por ello deja de ser doloroso. Bora se queda destrozado y Karsu admite que no se le dan bien las despedidas.
¿Será este el fin definitivo entre ellos?
