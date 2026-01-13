Amor sin límite

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

La noticia de la boda de Karsu y Bora cae como un jarro de agua fría para todos

La boda de Karsu y Bora no sienta nada bien en la familia y provoca un fuerte enfado, sobre todo entre los niños.

La noticia de la boda de Karsu y Bora cae como un jarro de agua fría para todos

Publicidad

Nova
Publicado:

a. Están casados, aunque su familia todavía no lo sabe. Su intención es contárselo primero a los niños con delicadeza, para evitar que sufran. Sin embargo, sus planes se vienen abajo cuando la madre de Bora se presenta en su casa y les revela a los pequeños que su madre se ha casado con el empresario.

Los sobrinos de Irmak se quedan de piedra al conocer la noticia y reaccionan con enfado. Se sienten traicionados por Karsu y dejan de hablarle, algo que la hunde por completo.

Desesperada, Karsu busca consuelo en su familia y les cuenta lo ocurrido a su madre, Filiz, y a Hasan. Filiz, que desconocía la boda, le reprocha que le haya ocultado algo tan importante, aunque Karsu le explica que lo hizo para proteger a sus hijos. "Qué valor tiene la madre de Bora. Se presenta en mi casa con sus aires de superioridad y lo cuenta", afirma muy dolida. Filiz no duda en sentenciar: "Esa mujer es insensible y de sangre fría".

Filiz se molesta con Karsu por ocultarle su boda con Bora

Hasan, que conoce bien al padre de Bora y lo considera un hombre leal y de confianza, coincide en que la madre del empresario es prepotente y acostumbra a mirar a los demás por encima del hombro.

Cuando Bora se entera de lo sucedido, acude de inmediato a casa de Karsu para intentar arreglar la situación con Deniz, Selin y Tilsim. Sin embargo, los niños se niegan a hablar tanto con él como con su madre y se encierran en su habitación, profundamente dolidos.

Karsu está muy triste y teme perder a sus hijos. Bora, consciente del daño causado, le promete que hará todo lo posible para solucionar el problema y recuperar la confianza de los niños.

Karsu, destrozada por el rechazo de sus hijos
Nova» Series» Amor sin límite» Mejores momentos

Publicidad

Series

La noticia de la boda de Karsu y Bora cae como un jarro de agua fría para todos

La noticia de la boda de Karsu y Bora cae como un jarro de agua fría para todos

El destino vuelve a unir a Leona Bravo y David Alejo años después, sin que ninguno reconozca al otro

El destino vuelve a unir a Leona Bravo y David Alejo años después, sin que ninguno reconozca al otro

Marena cambia de identidad para vengarse del daño que le causaron los Torrenegro

Marena cambia de identidad para vengarse del daño que le causaron los Torrenegro

Pasión de gavilanes - Gabriela y Fernando discuten: no quiere que Fernando meta a sus amigos en la hacienda
Momento destacado

Gabriela y Fernando discuten: no quiere que meta a sus amigos en la hacienda

Así comienza El amor invencible
Momento destacado

Así comienza El amor invencible, una historia de amor y justicia

La crueldad de Ramsés parece no tener límites
Momento destacado

Ramsés se siente acorralado y se venga de Marena y Adrián

Marena y Adrián destapan los negocios sucios de Ramsés… sin imaginar que el padre de Gael está dispuesto a todo para silenciarlos.

Óscar y Jimena dejan atrás todo y se entregan al amor
Momento destacado

Óscar y Jimena dejan atrás todo y se entregan al amor

Después de una fiesta inolvidable para dar la bienvenida a Jimena, el joven matrimonio se refugia en la intimidad de su habitación para disfrutar por fin de un momento a solas. La felicidad y la pasión se imponen en la hacienda Trueba.

Apolo Torrenegro es el hermano de Ramsés que regresa para reabrir viajas heridas

Apolo Torrenegro es el hermano de Ramsés que regresa para reabrir viajas heridas

Estas son las razones por las que no puedes perderte El amor invencible

Estas son las razones por las que no puedes perderte El amor invencible

Una noche mágica en la hacienda Trueba: Jimena y Óscar celebran la boda que no puedieron tener... hasta ahora

Una noche mágica en la hacienda Trueba: Jimena y Óscar celebran la boda que no puedieron tener... hasta ahora

Publicidad