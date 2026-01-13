La noticia de la boda de Karsu y Bora cae como un jarro de agua fría para todos

a. Están casados, aunque su familia todavía no lo sabe. Su intención es contárselo primero a los niños con delicadeza, para evitar que sufran. Sin embargo, sus planes se vienen abajo cuando la madre de Bora se presenta en su casa y les revela a los pequeños que su madre se ha casado con el empresario.

Los sobrinos de Irmak se quedan de piedra al conocer la noticia y reaccionan con enfado. Se sienten traicionados por Karsu y dejan de hablarle, algo que la hunde por completo.

Desesperada, Karsu busca consuelo en su familia y les cuenta lo ocurrido a su madre, Filiz, y a Hasan. Filiz, que desconocía la boda, le reprocha que le haya ocultado algo tan importante, aunque Karsu le explica que lo hizo para proteger a sus hijos. "Qué valor tiene la madre de Bora. Se presenta en mi casa con sus aires de superioridad y lo cuenta", afirma muy dolida. Filiz no duda en sentenciar: "Esa mujer es insensible y de sangre fría".

Hasan, que conoce bien al padre de Bora y lo considera un hombre leal y de confianza, coincide en que la madre del empresario es prepotente y acostumbra a mirar a los demás por encima del hombro.

Cuando Bora se entera de lo sucedido, acude de inmediato a casa de Karsu para intentar arreglar la situación con Deniz, Selin y Tilsim. Sin embargo, los niños se niegan a hablar tanto con él como con su madre y se encierran en su habitación, profundamente dolidos.

Karsu está muy triste y teme perder a sus hijos. Bora, consciente del daño causado, le promete que hará todo lo posible para solucionar el problema y recuperar la confianza de los niños.