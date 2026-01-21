Amor sin límite

Karsu y su madre reflexionan sobre las relaciones: al menos se tienen la una a la otra

Cada una en una situación diferente están viviendo momentos de mucha presión.

Nova
Karsu y Bora no terminan de encajar conviviendo: si no es debido a sus hijos es por culpa de su madre.

Y a Filiz le ocurre lo mismo después de lo que está pasando con sus hijas.

Pro eso cuando empieza a hablar de los nervios que está sufriendo en cualquier situación, Karsu no puede evitar verse reflejada prensando en lo que está viviendo ella en primera persona.

Suerte que tiene a su recién estrenado marido Bora y a su madre para que la entiendan.

