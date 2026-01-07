Filiz mete la pata: le organiza una cita a Karsu sin saber que está con Bora

Hasan ha acudido a una joyería con Filiz y allí se han encontrado con el hijo de un amigo suyo. El joven causa una gran impresión a la madre de Karsu, que enseguida piensa en organizar una cita para que su hija lo conozca. Para ella, es el hombre perfecto: está divorciado, tiene una hija y parece una buena persona. Convencida de haber encontrado al candidato ideal, no duda en decírselo a su primogénita y proponerle una cena con él.

Lo que Filiz no imagina es que Karsu está saliendo con Bora y que su relación va viento en popa. Cada vez están más unidos y la química entre ellos es más que evidente. Cuando su madre le da la noticia, Karsu se encuentra en casa de su novio y decide contarle la verdad. Bora la anima a que se lo diga a Filiz, pero la joven teme que su madre no deje de hacerle preguntas y de darle consejos constantemente. Por eso toma una decisión: acudirá a la cena con el hijo del amigo de Hasan, pero le dejará claro que está saliendo con otro hombre.

Durante la cita, Karsu no se corta y le explica a su acompañante que tiene pareja. Además, Bora le facilita las cosas al aparecer en el local y sentarse a su lado. El hombre comprende enseguida que entre ellos existe algo especial, algo que la hija de Filiz no intenta ocultar. Karsu le confiesa entonces que esa cita ha sido organizada por su madre, que aún no sabe que tiene novio.