Bora y Karsu pasean para alejarse de sus madres

Bora y Karsu tienen un momento íntimo a solas y es lo que necesitan justo, para no estar tanto con sus madres. Ambas los están volviendo locos, porque son mujeres muy fuertes y con carácter y difíciles de convivir con ellas.

Aunque entre los dos han llegado a una conclusión: cuanto menos se vean, mejor. Porque se llevan fatal.

De paso, Karsu saca otro tema: ¿qué va a pasar con ella a nivel laboral?

Bora le asegura que ella no es su asistente; ahora es su socia y compañera de vida. Lo cual no le viene mal a Karsu en este momento porque así puede estar más tiempo con los niños. Pero lo que tiene claro es que quiere volver a trabajar.

Por su parte, Nazan, la madre de Bora, sigue malmetiendo sobre Karsu y le asusta diciendo que cuando su mujer tenga que hacerse cargo del hijo de su marido, lo abandonará. Al contrario de lo que está haciendo él, que es cuidar de los hijos de ella.

De nada sirve decirle a Nazan que abandone esa idea, que Bora no tiene ningún hijo.