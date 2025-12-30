Bora se declara a Karsu: ¡quiere estar con ella!

Ahora que Karsu y Bora estaban acercándose poco a poco todo puede pararse en seco. Y todo por un malentendido.

Karsu interpreta que Boru tiene interés en otra persona, entonces ella decide hacer lo mismo y queda a cenar con otro chico.

Pero entonces la situación se le va de las manos, se pasa con las copas de vino y termina mandándole un mensaje de voz a Karsu diciéndole que para ella se ha acabado todo con él.

El único consuelo que le queda a Karsu es la charla de chicas, a ver si entre todas encuentran una solución al asunto.

Porque para colmo, todo esto ha servido para que Bora se declare: le dice que querría estar con ella. Pero ¿está Karsu preparada para mantener una relación?