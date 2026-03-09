Secretos de familia

Yekta tiene un hijo ilegítimo ¡pero no lo acepta!

Laçin explica por qué acogió otra vez a Yekta en su casa: sabe que tiene un hijo fruto de una aventura y no quiere que el chico lo vea en esas condiciones.

Yekta conoce a su nuevo hijo

Laçin acogió de nuevo a Yekta en su casa, a pesar del daño que le ha hecho y las mentiras, porque el falso abogada contó que estaba muy enfermo y se estaba muriendo.

Ceylin intenta avisar a la madre del que fue su mejor amigo de que seguro que está mintiendo, pero ella ya lo sabe. Pero que ha decidido acogerlo de nuevo en su casa porque… ¡Yekta tiene un hijo ilegítimo!

El joven, que se llama Ömer y acaba de perder a su madre, se encontró con Laçin mientras buscaba a Yekta y ella decidió que ese chico no viese que su padre vivía en la miseria. Por eso, decidió acoger a Yekta.

¿Está intentando así Laçin ocupar el lugar que dejó Engin? Porque al final ese chico es fruto de una infidelidad y puede ser doloroso para ella.

Laçin confiesa a Ceylin que Yekta tiene un hijo ilegítimo

Laçin organiza un encuentro sorpresa entre padre e hijo. Yekta afirma que no recuerda haber tenido una relación extramatrimonial y se pone furioso con Laçin al haber creído las supuestas mentiras del joven.

Sin embargo, ella le confiesa que sabe que no se está muriendo y le amenaza con echarle de casa si no se hace las pruebas de paternidad.

Valeria vende la mitad de sus acciones al señor Caciero

Alberto vende Velvet y renuncia a la presidencia para empreder su propio camino

Rosario afronta la vida con optimismo y desea volver a abrir las puertas del bar Alcalá

Gabriela se siente culpable por la muerte de Libia y se desahoga con Juan
Velvet el nuevo imperio - Alberto descubre que Cristina está embarazada solo de cinco semanas
Alberto descubre que Cristina tenía se veía con otro hombre y que su embarazo es reciente

Ana vuelve a Velvet para quedarse
8 de marzo

Día de la mujer: lo que aprendimos de las chicas en Velvet el nuevo imperio

Las 'chicas Velvet' demuestran en cada capítulo que sirven para todo y que se tienen siempre en las buenas y en las malas.

Secretos de familia - Parla confiesa que mató a Serdar
Parla confiesa que mató a Serdar: no ha podido ocultarlo más

Después de que Merdan declare que él fue quien mató a Serdar, Parla no ha podido aguantar más el cargo de conciencia y se ha puesto a llora delante de Ceylin. ¡Se lo ha confesado todo!

La muerte de Dínora desata un fuerte enfrentamiento entre Fernando, Gabriela y Juan

Velvet el nuevo imperio - Ana rompe con Alberto

Ana anuncia a Alberto que se marcha de Velvet

Velvet el nuevo imperio - Cristina organiza un plan para acabar con la carrera de Ana en público

Cristina organiza un plan para acabar con la carrera de Ana en público

