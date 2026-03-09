Yekta tiene un hijo ilegítimo ¡pero no lo acepta!

Laçin acogió de nuevo a Yekta en su casa, a pesar del daño que le ha hecho y las mentiras, porque el falso abogada contó que estaba muy enfermo y se estaba muriendo.

Ceylin intenta avisar a la madre del que fue su mejor amigo de que seguro que está mintiendo, pero ella ya lo sabe. Pero que ha decidido acogerlo de nuevo en su casa porque… ¡Yekta tiene un hijo ilegítimo!

El joven, que se llama Ömer y acaba de perder a su madre, se encontró con Laçin mientras buscaba a Yekta y ella decidió que ese chico no viese que su padre vivía en la miseria. Por eso, decidió acoger a Yekta.

¿Está intentando así Laçin ocupar el lugar que dejó Engin? Porque al final ese chico es fruto de una infidelidad y puede ser doloroso para ella.

Laçin organiza un encuentro sorpresa entre padre e hijo. Yekta afirma que no recuerda haber tenido una relación extramatrimonial y se pone furioso con Laçin al haber creído las supuestas mentiras del joven.

Sin embargo, ella le confiesa que sabe que no se está muriendo y le amenaza con echarle de casa si no se hace las pruebas de paternidad.