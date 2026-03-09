Civan descubre que Mali es su verdadero padre y amenaza con revelar el gran secreto a toda la familia

Civan estalla contra Mali al negarse este a revelar quién es su verdadero padre, y entre ambos se produce un forcejeo. Finalmente, el amante de Nur acaba confesándole que él es su padre biológico.

Al hijo de Nur le cuesta creerlo, pero su padre le revela otra noticia que lo deja de piedra: sus abuelos son Neco y Güzide, porque Meli es su hijo. "Me crie entre la basura", afirma ante su primogénito.

El marido de Ferda le explica que fue allí donde conoció a Nur y se enamoró de ella. Mali defiende a la madre de Civan y asegura que, en el fondo, tiene un gran corazón, pero que cambió después de crecer en el vertedero.

También le cuenta que, cuando Nur tenía 18 años y se quedó embarazada, Neco lo echó del vertedero y Güzide no pudo protegerlos. Él terminó en prisión por robar un coche y Nur dio a luz allí mismo, en el vertedero. Sin embargo, Civan cree que todo es mentira y se niega a escucharlo.

Cuando regresa a la mansión, su intención es hablar con Nur, pero ella no está: ha salido a cenar con Tufan y, cuando se encuentra con Ela, se muestra dolido con ella. "Me has mentido. Te has convertido en la misma persona que Nur. Se te ha podrido el corazón", le reprocha.

Civan le explica a su novia que su madre antes era una buena persona, pero que, tras dar a luz y abandonarlo, se derrumbó y se transformó en alguien distinto. Está profundamente decepcionado con Ela porque sabía que Mali era su padre y se lo ocultó.

Como venganza, decide hablar con Tufan y contarle que Ela es en realidad Leyla.

A la mañana siguiente, Civan le confiesa a su madre que ya conoce toda la verdad sobre su padre y le exige que revele el secreto a toda la familia. "Les diréis que no sois primos", les espeta. Si no son capaces de contar la verdad, lo hará él mismo y no le temblará el pulso.