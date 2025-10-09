El regreso de Irmak reabre viejas heridas en su madre Filiz y su hermana Karsu

Irmak reaparece en las vidas de Filiz y Karsu tras años sin contacto. La hermana pequeña de Çelik visita a Karsu en la tienda de ropa donde trabaja, pero la mujer de Reha no se alegra de verla. "¿Qué es lo que quieres?", le pregunta con frialdad. Karsu la tacha de "mentirosa" y "egoísta", recordándole el daño que les causó cuando las abandonó para irse con la pareja de su madre.

Irmak, arrepentida, le confiesa que ha ido a buscarla porque la echa de menos. Pero la reacción de Karsu es tajante: "No quiero volver a verte", le dice antes de pedirle que se marche.

Por su parte, Filiz acude a una clínica para hacerse un tratamiento facial y, al salir, se encuentra con Irmak. El impacto es tan grande que se queda paralizada, sin poder articular palabra. En ese instante, a Filiz le vienen a la mente los recuerdos del día en que su esposo la dejó… para irse con su hija.

Irmak rompe a llorar al llegar a casa tras ver a su hermana y su madre y le cuenta a su marido lo sucedido. Él le reprocha que nunca llamara a su madre cuando decidieron empezar una vida juntos, pero ella, entre lágrimas, asegura que intentó contactar con Karsu y nunca obtuvo respuesta. Arrepentida, le confiesa que teme no poder tener hijos por el daño que causó: "Construimos un hogar sobre la desgracia de mi madre… y todo se ha vuelto en nuestra contra".