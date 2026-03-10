Me atrevo a amarte

Así es Victoria, la protagonista de Me atrevo a amarte

Kimberly Dos Ramos interpreta a Victoria, quuien se reencuentra con Alejandro 25 años después y se enamora de él.

Kimberly Dos Ramos es la actriz que interpreta a Victoria, la protagonista de Me atrevo a amarte, la nueva serie que llega a Nova este mes de marzo.

Victoria es una mujer fuerte, impulsiva, guerrera y con un profundo sentido de justicia. Es directa, sin filtros y sin miedo a enfrentarse a lo que considera injusto.

Desde joven ha cargado con responsabilidades familiares que fortalecieron su carácter, pero su vida cambia por completo cuando conoce a Alejandro, con quien inicia un amor que desafiará las heridas heredadas del pasado de ambas familias.

Sus principales motivaciones son proteger a su familia y descubrir los secretos del pasado.

Alejandro regresa para hacer justicia por la muerte de su madre y los daños a su tía Déborah 25 años después, y conoce a Victoria al salvarla de ahogarse.

Los dos jóvenes se enamoran, sin saber que ella es hija de Valente, a quien Alejandro cree culpable de todo.

Victoria deberá enfrentarse al odio de Déborah y a los conflictos familiares que resurgen del pasado.

Series

