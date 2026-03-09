Leona les confiesa a Ana Julia y a Benjamín la verdad: ella es su madre biológica y Gael es su padre

Leona cita a Ana Julia y a Benjamín en un planetario para confesarles su gran secreto: ella es su madre biológica. "Quise traeros lo más cerca de las estrellas porque sois la luna y el sol de mi existencia", les asegura emocionada.

Ana Julia se pregunta por qué Bravo hablaba de ellos como si los conociera de toda la vida y, entonces, Leona les revela que es su verdadera madre. Benjamín no se lleva una gran sorpresa, porque Bravo ya se lo había contado antes, pero la joven se queda completamente de piedra.

Leona les explica que nunca los abandonó, sino que le hicieron creer que habían muerto. Además, les confiesa que su verdadero nombre es Marena Ramos y que tuvo que cambiar de identidad para poder sobrevivir.

Ana Julia quiere saber quién fue la persona que los separó de ella y Leona les revela que fue Ramsés. "Si averigua que soy Marena, temo que pueda acabar con mi vida como hizo con toda mi familia", les comenta, asustada.

A la hermana de Benjamín le cuesta creer que su abuelo sea un asesino, pero Bravo le asegura que sí lo es y que, por culpa de él, no pudo verlos crecer.

De repente, Ana Julia recibe un mensaje en su móvil que la deja completamente en shock: Gael es su padre biológico. "No puede ser verdad que mi tío sea mi padre", dice entre lágrimas.

La joven está cansada de tantas mentiras y no quiere seguir escuchando a Leona, así que decide marcharse. Está confundida y necesita tiempo para procesar toda la información. Antes de irse, Bravo le ruega que no revele a Ramsés el secreto.

Ana Julia va en busca de Gael y, cuando lo tiene delante, le dice que es un cobarde y un hombre cruel. El hijo de Josefa entiende que su hija está enfadada con él, pero le confiesa que intentó decírselo hace años, aunque no tuvo el valor suficiente para enfrentarse a su padre, Ramsés.

"Naciste del amor más puro", le asegura a su hija, pero la joven sigue muy dolida por haberle ocultado algo tan importante. Cuando le pregunta por su abuelo, Gael le revela que Ramsés es un hombre despiadado y que Leona ha sido su mayor víctima.