La muerte de Dínora desata un fuerte enfrentamiento entre Fernando, Gabriela y Juan

Fernando acaba con la vida de Dínora de un disparo en la selva pantanosa y ahora está solo ante el peligro. Gabriela y Juan están muy nerviosos tras el fallecimiento de la hija de Zacarías y la tensión se palpa en el ambiente.

La madre de Norma se arrepiente de haberse casado con Escandón y se produce una fuerte discusión entre ambos cuando ella se posiciona a favor de Juan y en contra de su marido. Él intenta hacerle ver a su mujer que, desde la llegada de los hermanos Reyes a sus vidas, todo fue de mal en peor. Pero ella no está de acuerdo y le culpa a él de haber destruido su familia. "Te aprovechaste de mi debilidad para manipularme a tu antojo", le dice a Fernando con rabia.

Va más allá y le asegura que Juan sí es un hombre que merece la pena, no como él, un comentario que enciende a Fernando y le hace perder los nervios.

El hermano de Óscar se enfrenta a él cuando intenta agredir a Gabriela y, finalmente, la hija de Martín logra hacerse con el arma y evitar que Fernando se ensañe contra él.