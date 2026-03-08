Secretos de familia

Parla confiesa que mató a Serdar: no ha podido ocultarlo más

Después de que Merdan declare que él fue quien mató a Serdar, Parla no ha podido aguantar más el cargo de conciencia y se ha puesto a llora delante de Ceylin. ¡Se lo ha confesado todo!

Parla confiesa que mató a Serdar

Todos los implicados en el caso del asesinato de Serdar vuelven a ser llamados a declarar al descubrir que mintieron. Sin embargo, antes de que ninguno de ellos hable, Merdan se presta voluntario para dar declaración y se confiesa culpable.

El abuelo de Çinar e Ilgaz afirma que Serdar intentó dispararle, falló y se le abalanzó. Entonces Merdan le clavó una navaja en el cuello, pero ni con esas el asesino de Zafer paró. Por lo que Merdan, en defensa propia, le dio con un trozó de cemento en la cabeza y lo mató.

Merdan se declara culpable de la muerte de Serdar

Completa la declaración diciendo que el abuelo de Ilgaz metió el cadáver en su coche y lo llevó hasta el vertedero.

Pero la realidad es otra. Merdan está muy enfermo y, consciente de que le queda poco tiempo de vida, ha optado por declararse culpable y evitar así que algún miembro de su familia vaya a la cárcel.

Hasta que Parla, que no puede con la carga de conciencia, acude a su tía Ceylin y le dice la verdad: “Yo he matado a Serdar”.

Resulta que Serdar cogió a Parla como rehén y la obligó a seguirle. Parla, que tiene miedo de que haya algún herido más, ¡golpea con un trozo de cemento a su examigo y lo mata! ¿Qué pasará con ella ahora?

