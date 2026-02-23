El amor invencible

Leona acepta casarse con Gael para destruir a los Torrenegro

Tras descubrir que no está embarazada, Leona decide seguir adelante con su plan de venganza y acepta casarse con Gael para infiltrarse en la familia de Ramsés.

Leona permanece hospitalizada tras intoxicarse por una fuga de gas provocada por Jeremías en su apartamento. El hombre intentó acabar con su vida, tal y como había planeado junto a Columba. Consuelo e Itzer también se vieron afectadas, ya que en ese momento se encontraban en la vivienda con Bravo.

Las tres continúan ingresadas, aunque afortunadamente no se teme por sus vidas. Hasta el hospital acude Gael, muy afectado por el estado de Leona. El miedo a perderla le hace replantearse su relación y, decidido a no renunciar a su amor, le pide matrimonio. Leona, en shock por la inesperada reacción del hijo de Josefa, acaba aceptando la propuesta.

David no puede soportar que Leona se case con Gael

El hermano de Camila le entrega un simbólico anillo de compromiso. Poco después, David entra en la habitación y Leona le confiesa que Gael le ha pedido que sea su esposa. El terapeuta no comprende cómo puede seguir adelante con su plan de venganza. "¿Vas a fingir que lo amas todos los días?", le pregunta con tristeza.

Leona tiene las ideas claras: acercarse a los Torrenegro para destruirlos desde dentro. Casarse con el ex de Columba es la mejor forma de lograrlo y, además, le permitirá estar más cerca de su hija Ana Julia.

