La muerte de Narvi lo cambia todo: Apolo traiciona a su hermano Ramsés para convertirse en el inesperado aliado de Leona

Decidido a contarle toda la verdad a Ramsés, Narvi intenta obligar a Leona a confesarlo por teléfono. Ella se niega y el violento hombre lanza a David a la piscina amordazado, poniendo su vida en peligro. Bravo logra inmovilizarlo con spray de pimienta y se lanza al agua para salvar a su exnovio.

En el forcejeo, Narvi resbala en el borde de la piscina y muere desnucado. David consigue sobrevivir gracias a la intervención de Leona.

Pero el peligro no ha terminado. Ahora deben enfrentarse a una nueva amenaza: el cadáver del hombre de confianza de Ramsés. Flor, sobrina de David y policía, llega al lugar y les ordena no tocar el cuerpo. Leona teme que alguien más conozca su verdadera identidad. Si Ramsés lo descubre, sus vidas y las de sus seres queridos correrían un grave peligro.

Desesperada, Leona recurre a Apolo, hermano de Ramsés. Entre ellos siempre ha existido rivalidad y un amor en común: Josefa. Apolo ha regresado dispuesto a conquistar a la que ahora es su cuñada.

Leona le revela entonces la verdad sobre su pasado: que Ramsés asesinó a toda su familia cuando ella lo denunció por tráfico de mujeres, le arrebató a sus hijos y provocó el incendio del hospital donde dio a luz para intentar matarla. También le confiesa que Gael se hizo pasar por el tío de Ana Julia sabiendo que es su verdadero padre.

Apolo descubre cómo es realmente su hermano Ramsés | Nova

Horrorizado, Apolo decide ayudarla. "Sabía que mi hermano era un monstruo, pero jamás imaginé hasta dónde podía llegar", le asegura. El hombre se ofrece como aliado para separar a Josefa de Ramsés: “La amo y no voy a descansar hasta alejarla de ese miserable”.

Con su apoyo, Leona traza un peligroso plan: hará creer a Ramsés que Narvi no era de fiar y se infiltrará en su red criminal para obtener pruebas y entregarlas a la policía. Su objetivo final: llevar al patriarca de los Torrenegro ante la justicia.