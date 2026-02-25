El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

La muerte de Narvi lo cambia todo: Apolo traiciona a su hermano Ramsés para convertirse en el inesperado aliado de Leona

La muerte del jefe de seguridad de Ramsés pone a Leona y David contra las cuerdas, pero también provoca un giro decisivo: Apolo, horrorizado al conocer los crímenes de su hermano, decide ayudarlos y enfrentarse por fin al patriarca de los Torrenegro.

La muerte de Narvi lo cambia todo: Apolo traiciona a su hermano Ramsés para convertirse en el inesperado aliado de Leona

Publicidad

Nova
Publicado:

Decidido a contarle toda la verdad a Ramsés, Narvi intenta obligar a Leona a confesarlo por teléfono. Ella se niega y el violento hombre lanza a David a la piscina amordazado, poniendo su vida en peligro. Bravo logra inmovilizarlo con spray de pimienta y se lanza al agua para salvar a su exnovio.

En el forcejeo, Narvi resbala en el borde de la piscina y muere desnucado. David consigue sobrevivir gracias a la intervención de Leona.

Narvi pierda la vida tras caerse al suelo y desnucarse

Pero el peligro no ha terminado. Ahora deben enfrentarse a una nueva amenaza: el cadáver del hombre de confianza de Ramsés. Flor, sobrina de David y policía, llega al lugar y les ordena no tocar el cuerpo. Leona teme que alguien más conozca su verdadera identidad. Si Ramsés lo descubre, sus vidas y las de sus seres queridos correrían un grave peligro.

Desesperada, Leona recurre a Apolo, hermano de Ramsés. Entre ellos siempre ha existido rivalidad y un amor en común: Josefa. Apolo ha regresado dispuesto a conquistar a la que ahora es su cuñada.

Leona le revela entonces la verdad sobre su pasado: que Ramsés asesinó a toda su familia cuando ella lo denunció por tráfico de mujeres, le arrebató a sus hijos y provocó el incendio del hospital donde dio a luz para intentar matarla. También le confiesa que Gael se hizo pasar por el tío de Ana Julia sabiendo que es su verdadero padre.

Apolo descubre cómo es realmente su hermano Ramsés
Apolo descubre cómo es realmente su hermano Ramsés | Nova

Horrorizado, Apolo decide ayudarla. "Sabía que mi hermano era un monstruo, pero jamás imaginé hasta dónde podía llegar", le asegura. El hombre se ofrece como aliado para separar a Josefa de Ramsés: “La amo y no voy a descansar hasta alejarla de ese miserable”.

Con su apoyo, Leona traza un peligroso plan: hará creer a Ramsés que Narvi no era de fiar y se infiltrará en su red criminal para obtener pruebas y entregarlas a la policía. Su objetivo final: llevar al patriarca de los Torrenegro ante la justicia.

Nova» Series» El amor invencible» Mejores momentos

Publicidad

Series

Nur obliga a Serap a casarse con Yilmaz al conocer el secreto de Tufan

Nur obliga a Serap a casarse con Yilmaz al conocer el secreto de Tufan

La muerte de Narvi lo cambia todo: Apolo traiciona a su hermano Ramsés para convertirse en el inesperado aliado de Leona

La muerte de Narvi lo cambia todo: Apolo traiciona a su hermano Ramsés para convertirse en el inesperado aliado de Leona

Velvet el nuevo imperio - Cristina se toma un bote de pastillas por el rechazo de Alberto

Cristina se toma un bote de pastillas tras el rechazo de Alberto

Secretos de familia - El asesino de Neva está formando una familia con sus víctimas
Momento destacado

El asesino de Neva está formando una familia con sus víctimas

Velvet el nuevo imperio - Cristina dice a Alberto que no se van a divorciar
Momento destacado

Alberto rompe con Cristina sin pensar en las consecuencias para Velvet

Nur desata los celos de Serap al bailar con Tufan en su ceremonia de henna
Momento destacado

Nur desata los celos de Serap al bailar con Tufan en su ceremonia de henna

Nur organiza una ceremonia de henna a Serap ante su inminente boda con Yilmaz y no duda en provocarla acercándose a Tufan para despertar sus celos.

Gael y Leona anuncian su compromiso ante los Torrenegro y desatan la furia de Columba
Momento destacado

Gael y Leona anuncian su compromiso ante los Torrenegro y desatan la furia de Columba

Leona llega radiante a la mansión de Ramsés para oficializar su compromiso con Gael ante ambas familias, pero Columba y el patriarca no ven con buenos ojos la relación.

Secretos de familia - Pars se enfrenta a Yekta

Yekta se vio con Neva antes de morir. ¿Añadirá algo más sobre su muerte Mehmet Can, que ha aparecido?

Velvet el nuevo imperio - Ana rompe con Carlos y él no entiende por qué

Ana rompe con Carlos y él no entiende por qué

El evento solidario de Nur en el vertedero termina en caos total

El evento solidario de Nur en el vertedero acaba siendo un desastre

Publicidad