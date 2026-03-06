El amor invencible

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Camila teme perder el amor de Ana Julia y se enfrenta a Leona

La verdad sobre el origen de Ana Julia desata un fuerte enfrentamiento entre Leona y Camila. Mientras la mujer que la dio a luz quiere recuperar el lugar que le arrebataron, la hermana de Gael no está dispuesta a perder a la hija que ha criado durante su vida.

Camila teme perder el amor de Ana Julia y se enfrenta a Leona

Publicidad

Nova
Publicado:

Leona se reúne con Gael y David en la empresa familiar, en una zona donde no hay cámaras ni micrófonos, para poder hablar con total tranquilidad sobre Ramsés y el plan de venganza contra él. Josefa y Apolo también se unen a ellos, ya que desean acabar con el malvado Torrenegro. "Ya sé que eres el primer y único amor de mi hijo", le revela emocionada la abuela de Kika.

Leona no está sola en su lucha contra Ramsés

En ese momento aparece Camila hecha una furia. Ya sabe que Leona es la madre biológica de Ana Julia, pero no está dispuesta a que su cuñada le arrebate el amor y el cariño de su hija.

Leona le confiesa que su intención no es robarle a Ana Julia, pero sí luchar por ganarse su cariño. "Yo le di la vida y tiene que saberlo", le espeta a la hermana de Gael.

Camila teme que Ana Julia se aleje de ella cuando descubra que no es su madre biológica, y eso le parte el corazón. Al ver que su hija está muy alterada, Josefa le pide que se tranquilice. Su estado de salud es frágil y, ahora que acaba de recuperar la movilidad, no quiere que recaiga. Pero la hermana de Gael no entra en razón y el marido de Leona le pide que sea respetuosa con la mujer que ama y acepte que es la madre de Ana Julia.

Leona está decidida a confesar a sus hijos que ella es su madre

Camila le recuerda entonces a su hermano que fue él quien le entregó a la joven cuando apenas era una recién nacida y que ella, que en ese momento deseaba tener un bebé, la acogió con los brazos abiertos. "Yo le di el amor que necesitaba todos estos años", le responde a Leona, recordándole que madre no solo es quien da a luz, sino también quien cría a sus hijos.

Leona se defiende asegurando que su padre, Ramsés, la separó de sus hijos y asesinó a toda su familia. Además, agradece a Camila que haya educado a Ana Julia con buenos valores y asegura que jamás lo olvidará. Sin embargo, su intención es decirles a Ana Julia y Benjamín que ella es su madre y que siempre los ha amado.

Nova» Series» El amor invencible» Mejores momentos

Publicidad

Series

Nur engaña a Tufan para pasar una última noche con él tras separarlo de Serap

Nur engaña a Tufan para pasar una última noche con él tras separarlo de Serap

Camila teme perder el amor de Ana Julia y se enfrenta a Leona

Camila teme perder el amor de Ana Julia y se enfrenta a Leona

Velvet el nuevo imperio - Gloria descubre que la tripa de embarazada de Cristina es falsa

Gloria descubre el secreto del embarazo de Cristina pero guarda el secreto

Velvet el nuevo imperio - Ana acepta el trato de Carlos
Momento destacado

Carlos vuelve a aprovecharse de Ana: le propone un plan y ella acepta

Gül golpeó a Serdar con una pala pero un hombre declara que él maó a Serdar ¿Quién fue?
Momento destacado

Gül golpeó a Serdar con una pala pero un hombre declara que él mató a Serdar ¿Quién fue?

Ela le confiesa a Civan que es Leyla y que Nur es la mujer que le destrozó la vida
Momento destacado

Ela le confiesa a Civan que es Leyla y que Nur es la mujer que le destrozó la vida

Ela pronuncia una frase que Leyla solía decir en el vertedero. Ese detalle hace que Civan ate cabos y la joven termina confesando que es Leyla y que Nur es la mujer que le arruinó su infancia.

Tufan deja a todos en shock al pedirle el divorcio a Nur en plena celebración de Año Nuevo
Momento destacado

Tufan deja a todos en shock al pedirle el divorcio a Nur en plena celebración de Año Nuevo

Tufan anuncia delante de su familia, en plena celebración de Año Nuevo, que ueire divorciarse de Nur. La noticia pilla a todos por sorpresa y su mujer no se lo toma nada bien.

Gael le revela a Leona que ha descubierto que es Marena y ella le confiesa que Benjamín es el hijo que creían muerto

Gael le revela a Leona que ha descubierto que es Marena y ella le confiesa que Benjamín es el hijo que creían muerto

Velvet el nuevo imperio - Carlos acaba con la vida de Víctor, que amenazaba a Cristina

Carlos acaba con la vida de Víctor, que amenazaba a Cristina

Secretos de familia - Serdar aparece muerto

Serdar aparece muerto después de que Çinar lo apuntase con una pistola

Publicidad