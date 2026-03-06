Camila teme perder el amor de Ana Julia y se enfrenta a Leona

Leona se reúne con Gael y David en la empresa familiar, en una zona donde no hay cámaras ni micrófonos, para poder hablar con total tranquilidad sobre Ramsés y el plan de venganza contra él. Josefa y Apolo también se unen a ellos, ya que desean acabar con el malvado Torrenegro. "Ya sé que eres el primer y único amor de mi hijo", le revela emocionada la abuela de Kika.

En ese momento aparece Camila hecha una furia. Ya sabe que Leona es la madre biológica de Ana Julia, pero no está dispuesta a que su cuñada le arrebate el amor y el cariño de su hija.

Leona le confiesa que su intención no es robarle a Ana Julia, pero sí luchar por ganarse su cariño. "Yo le di la vida y tiene que saberlo", le espeta a la hermana de Gael.

Camila teme que Ana Julia se aleje de ella cuando descubra que no es su madre biológica, y eso le parte el corazón. Al ver que su hija está muy alterada, Josefa le pide que se tranquilice. Su estado de salud es frágil y, ahora que acaba de recuperar la movilidad, no quiere que recaiga. Pero la hermana de Gael no entra en razón y el marido de Leona le pide que sea respetuosa con la mujer que ama y acepte que es la madre de Ana Julia.

Camila le recuerda entonces a su hermano que fue él quien le entregó a la joven cuando apenas era una recién nacida y que ella, que en ese momento deseaba tener un bebé, la acogió con los brazos abiertos. "Yo le di el amor que necesitaba todos estos años", le responde a Leona, recordándole que madre no solo es quien da a luz, sino también quien cría a sus hijos.

Leona se defiende asegurando que su padre, Ramsés, la separó de sus hijos y asesinó a toda su familia. Además, agradece a Camila que haya educado a Ana Julia con buenos valores y asegura que jamás lo olvidará. Sin embargo, su intención es decirles a Ana Julia y Benjamín que ella es su madre y que siempre los ha amado.