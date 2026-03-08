Día de la mujer: lo que aprendimos de las chicas en Velvet el nuevo imperio

En Nova queremos celebrar el 8 de marzo, día de la mujer, recordando algunos de los momentos más emotivos que nos regalan las protagonistas de Velvet. el nuevo imperio. Porque en esta serie hay mucho para elegir.

Si algo nos han demostrado las chicas Velvet es que sea lo que sea lo que les ocurra, nunca estarán solas para afrontarlo. Pero no solo lo malo. También están ahí para disfrutar de las cosas buenas que les pasan a ellas o a sus amigas, madres, hijas, etc. Pero también tienen la suficiente fuerza para sacarse adelante a sí mismas.

Revive estos momentazos que nos inspiran con nosotras.

1. Las chicas Velvet apoyan a Luisa con su divorcio

Luisa llevaba mucho tiempo aguantando malos comportamientos de su marido y ella temía por sí misma y por su hijo. Con ayuda de sus amigas y compañeras de trabajo Luisa se decide a poner fin a su matrimonio y adquirir libertad. Las chicas Velvet se prestan a ayudarla de manera económica o en lo que haga falta.

2. Todo lo que pasa a una mujer ya le ha pasado a otra antes

De hecho, Blanca proporciona un abogado especializado en divorcios a Luisa. Y cuando la empleada le pregunta por qué hace todo eso por ella Blanca se sincera diciéndole que todas han cometido errores y pasado por cosas parecidas antes.

3. Los momentos entre madre e hija son inigualable

Jennifer es muy joven y tiene sus diferencias con su madre Blanca, pero de lo que no hay duda es de que se quieren muchísimo, y así se lo hacen saber la una a la otra. Además Jennfier agradece a Blanca todo lo que ha hecho por ella siempre.

4. Dejar de preguntarse por las apariencias y disfrutar

Cuando Blanca estaba enamorada de Max no se atrevía a manifestarlo en público, pero su hija Jennifer dejó claro que no hay nada de malo y que tiene derecho a ser feliz y a disfrutar de su amor. Y que una mujer más mayor puede enamorarse de un hombre joven y viceversa.

5. Que son capaces de pedir perdón

Aun cuando han hecho mucho daño con sus acciones, las mujeres como Pepita pueden reunir el valor de disculparse por sus actos y reconocer lo que no debieron hacer.

5. Las amigas siempre están en los malos momentos

Cuando peor lo esté pasando una mujer, siempre tendrá a su lado a otra que le ofrecerá su ayuda solo por ser quién es y cómo es. Sea cual sea la causa.

6. Que cerca siempre es mejor que lejos

Las amigas o mujeres de confianza siempre están ahí aunque no se las vea a diario, pero en ocasiones es necesaria la cercanía, el contacto físico. ¡Este abrazo de las chicas Velvet lo dice todo!

7. Que pueden destacar juntas en lo laboral

Lejos de perjudicarse, cuando dos mujeres inteligentes trabajan juntas pueden salir cosas espectaculares. Como le pasó a Valeria que vio en seguida mucho potencial en su prima Sofía.

8. Que pueden buscar los puntos fuertes

Valeria y Sofía terminaron formaron muy buen equipo. Veían las posibilidades que había de vender sus colecciones relacionándolos con temas que tocasen de cerca el corazón de las mujeres, sobre todo. Por eso aprovecharon lo ocurrido con la madre de Alberto para este proyecto.

9. Que pueden enfrentarse a cualquier reto

Blanca puso a prueba a Sofía retándola a ser costurera. Y aunque ella en principio no quería, decidió probar para que vea que es capaz de hacer de todo.

10. Que una mujer puede disfrutar del amor a cualquier edad

La boda de Isabel con Emilio ya es toda una declaración de intenciones. La unión de dos personas de avanzada edad y una de ellas muy enferma. Por eso Isabel insiste a Blanca en que pruebe a dónde le lleva el camino del amor en esta nueva etapa de su vida, sobre todo cuando la ve tan ilusionada con una persona.