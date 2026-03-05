Gael le revela a Leona que ha descubierto que es Marena y ella le confiesa que Benjamín es el hijo que creían muerto

Leona se encuentra en la azotea del hospital donde está ingresada Consuelo, a la que van a operar, cuando Gael va en su busca. El hijo de Ramsés le confiesa que ha descubierto su secreto mejor guardado: que en realidad es Marena Ramos.

El ex de Columba está molesto con ella porque le ocultó su verdadera identidad desde el principio y sospecha que se casó con él solo por despecho. "Tú fuiste mi primer y único amor", le confiesa Gael. Además, le revela que, cuando ella llegó a su vida como Leona, logró encontrar la fuerza para enfrentarse a su padre y separarse de Columba. Pero el hijo de Josefa no puede ocultar su tristeza porque cree que ella solo está a su lado para destrozarle la vida.

Leona se sincera con él y le explica que, al principio, sí fue así, porque sufrió mucho por su abandono y creía que era cómplice de su padre, Ramsés, en los negocios de trata de mujeres.

Sin embargo, Gael está al margen de los negocios ilegales de su padre y le explica a Leona que él no pudo evitar que mataran a toda su familia ni que su progenitor incendiara el hospital donde ella dio a luz a sus mellizos. "Tu padre mató a mi familia y me arrebató a mis hijos el mismo día", le espeta a su marido entre lágrimas.

Leona le revela que ya no siente odio por él, pero sí por Ramsés. Además, admite que, aunque Gael ha sido víctima de su padre, ha callado todos los crímenes cometidos por su progenitor y eso no lo puede olvidar, igual que tampoco puede olvidar que se llevara a Ana Julia y dejara moribundo a su mellizo en el hospital. "Ese día me mataste", le afirma a su marido, y él se escuda diciendo que era un "títere" de su padre.

Leona le confiesa a su esposo que tuvo que cambiar su identidad para no ser encontrada por Ramsés, y Gael le reconoce que su padre tiene a toda su familia atemorizada.

La madre de Benjamín y Ana Julia teme que Gael revele su identidad y la de David a todo el mundo, pero él no piensa delatarla; todo lo contrario. Su intención es ayudar a Leona a acabar con su propio padre. Además, le declara su amor: "Te amo más que nunca".

Ella quiere saber por qué ahora le tiende la mano cuando hace años le dio la espalda. Gael lo tiene claro: no quiere volver a defraudarla y quiere demostrarle que sigue locamente enamorado de ella.

Gael le cuenta a su mujer que Ana Julia es su hija, aunque ella ya lo sabe. Entonces Leona le revela que Benjamín es el mellizo que creían muerto.