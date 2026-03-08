Velvet el nuevo imperio

Alberto descubre que Cristina tenía se veía con otro hombre y que su embarazo es reciente

Clara muestra a Mateo el dispositivo de Víctor que se le cayó que contiene información muy valiosa que nadie esperaba: imágenes de Víctor y Cristina en situaciones íntimas.

Mateo decide ir a enseñárselo a Alberto. Por fin tienen una prueba para mostrar todas las mentiras de Cristina.

Con esto pasan dos cosas: que Alberto conoce uno de los secretos de su mujer y que lo pueden utilizar para llevar a cabo el divorcio definitivo de Cristina.

Velvet el nuevo imperio - Las imágenes íntimas de Cristina y Víctor salen a la luz y lo cambian todo

Para Mateo ahora todo encaja: que Víctor apareciera de pronto con prendas de mucho valor, que apareciera apaleado y que de pronto desapareciera.

Cristina mantuvo una aventura con el asistente y esta prueba va a hacer que se desmiente la imagen de víctima que dio después de la entrevista. ¡Ya no lo podrá manipular más!

Alberto se enfrenta a Cristina y le cuenta que sabe lo de su aventura con Víctor. Cristina ya no sabe lo que es mentira y lo que es verdad.

Lo que Alberto todavía no sospecha es que el motivo de que Cristina se acostara con Víctor era justo ¡para quedarse embarazada! Cristina lo niega, dice que es un montaje porque alguien quiere arruinarle la vida. Ella dice que Víctor quiere arruinarle la vida chantajeándola. Se altera tanto, que entre gritos y réplicas a Alberto Cristina sufre un golpe en su embarazo.

Cristina sangra después de una fuerte discusión con Alberto, que ya conoce su aventura con Víctor

Terminan en el hospital y cuando Alberto habla con el médico para consultar el estado en el que se encuentra su mujer, el doctorle dice que se encuentra bien y que lo que le ha ocurrido es normal en las primeras semanas de embarazo.

Además, le dice que no debe usar una barriga falsa porque puede molestar al embrión. Alberto no entiende nada. ¿A qué barriga falsa se refiere? Y ¿no estaba Cristina embarazada de cuatro meses, desde cuando eran un matrimonio?

Pero el médico no miente: Cristina está embarazada de solo cinco semanas. Alberto empieza a entender todo.

Series

