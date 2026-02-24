El amor invencible

Gael y Leona anuncian su compromiso ante los Torrenegro y desatan la furia de Columba

Leona llega radiante a la mansión de Ramsés para oficializar su compromiso con Gael ante ambas familias, pero Columba y el patriarca no ven con buenos ojos la relación.

Llega el día tan esperado por Leona: va a comprometerse con Gael ante ambas familias. Acompañada de Consuelo, su marido y sus hijos, acude a la mansión de Ramsés radiante. El hijo de Josefa, al verla tan guapa, no puede evitar decírselo.

Gael recibe a Leona para celebrar su compromiso en familia

Gael está feliz por su compromiso con Leona, aunque es consciente de que muchos miembros de su familia no ven con buenos ojos su boda con ella. Una de las que se oponen a su enlace es Columba que, en cuanto se encuentra con Leona en la mansión, no duda en increparla y amenazarla. Sin embargo, Leona ya no se achanta y deja claro que no piensa callarse.

La madre de Benjamín y Ana Julia le reprocha que le haya robado su trabajo, su dinero e incluso que haya intentado acabar con su vida intoxicándola con gas en su propia casa con la ayuda de Jeremías. "Te puedes meter conmigo, pero con mi familia jamás", le espeta Leona.

Además, le recuerda a la madre de Kika que, tras su boda con Gael, se convertirá en la señora de la casa. "Gael ya no es tuyo. De hecho, nunca lo fue", le contesta. En ese momento aparece Ramsés, que tampoco aprueba la relación de su hijo con su asistente personal, pero Leona no se amilana ante él.

Duro enfrentamiento entre Leona y Columba

Durante la comida, Gael confiesa a sus familiares que lo siente por Leona es amor: "Lo que sentimos el uno por el otro es real" y Leona añade: "El amor hay que defenderlo a toda costa". Entonces, el hijo de Josefa le entrega el anillo de compromiso y le pide que sea su esposa ante la atenta mirada de Columba y David, que no pueden ocultar sus celos. Leona acepta emocionada y ambos se funden en un beso.

Los primeros dardos envenenados no tardan en llegar: "Ojalá toméis la decisión correcta", dice Columba. Gael responde que con esta unión pretende ser mejor hombre, padre y esposo, mientras Leona asegura que intentará dejar huella en todos ellos.

La exnovia de David está cada vez más cerca de lograr su verdadero objetivo: vengarse de los Torrenegro.

