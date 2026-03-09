Velvet el nuevo imperio

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Alberto vende Velvet y renuncia a la presidencia para empreder su propio camino

Alberto renuncia a ser presidente de Velvet y recomienda a su hermana que se deshaga de su parte de la empresa. El italiano Enzo Cafiero es ahora el socio mayoritario.

Valeria vende la mitad de sus acciones al señor Caciero

Publicidad

Nova
Publicado:

Las cosas están cambiando muhco en la dirección de Velvet. A partir de ahora los Márquez cada vez tendrán menos poder en Velvet. Valeria era la única que no quería vender su parte, pero Alberto la convence.

El señor Cafiero se convierte en el socio mayoritario de Velvet. Gloria piensa que es cosa de Enrique pero él no sabía nada: ha sido su hija.

Ahora los Otegui tendrán más poder de decisión sobre Velvet.

Alberto vende Velvet y se va a París a montar su propio Atelier

Alberto ha entregado al italiano la empresa de su familia y la vendió por buen precio. Ya tiene el capital que necesita para abrir su propio atelier de Alta Costura en París. ¡Se va ya!

Alberto ha tomado la decisión de renunciar a Velvet y a Nueva York. Y quiere que Mateo forme parte de su nuevo proyecto.

¿Qué pasará con Ana? ¿Se irá con él?

Alberto ha hecho todo eso por Ana: le vendió la empresa a Enzo con la condición de que él la convirtiera en una gran diseñadora. Y de paso evita que Ana se vaya con Carlos a ninguna parte.

Aunque ella de momento se va a de viaje también a París con Carlos.

Valeria no quiere separarse de su hermano

Valeria está muy enfadada con Alberto por su decisión, pero eso no quiere decir que le guste que se marcha.

Al final los dos hermanos se funden en un emotivo abrazo.

Nova» Series» Velvet el nuevo imperio» Mejores momentos

Publicidad

Series

Valeria vende la mitad de sus acciones al señor Caciero

Alberto vende Velvet y renuncia a la presidencia para empreder su propio camino

Rosario afronta la vida con optimismo y desea volver a abrir las puertas del bar Alcalá

Rosario afronta la vida con optimismo y desea volver a abrir las puertas del bar Alcalá

Gabriela se siente culpable por la muerte de Libia y se desahoga con Juan

Gabriela se siente culpable por la muerte de Libia y se desahoga con Juan

Velvet el nuevo imperio - Alberto descubre que Cristina está embarazada solo de cinco semanas
Momento destacado

Alberto descubre que Cristina tenía se veía con otro hombre y que su embarazo es reciente

Ana vuelve a Velvet para quedarse
8 de marzo

Día de la mujer: lo que aprendimos de las chicas en Velvet el nuevo imperio

Secretos de familia - Parla confiesa que mató a Serdar
Momento destacado

Parla confiesa que mató a Serdar: no ha podido ocultarlo más

Después de que Merdan declare que él fue quien mató a Serdar, Parla no ha podido aguantar más el cargo de conciencia y se ha puesto a llora delante de Ceylin. ¡Se lo ha confesado todo!

La muerte de Dínora desata un fuerte enfrentamiento entre Fernando, Gabriela y Juan
Momento destacado

La muerte de Dínora desata un fuerte enfrentamiento entre Fernando, Gabriela y Juan

Con la muerte de Dínora, los nervios están a flor de piel y Fernando, Gabriela y Juan acaban enfrentándose en una fuerte discusión.

Velvet el nuevo imperio - Ana rompe con Alberto

Ana anuncia a Alberto que se marcha de Velvet

Velvet el nuevo imperio - Cristina organiza un plan para acabar con la carrera de Ana en público

Cristina organiza un plan para acabar con la carrera de Ana en público

Descubre más sobre Me atrevo a amarte, la nueva serie que llega a Nova este sábado y domingo

Descubre más sobre Me atrevo a amarte, la nueva serie que llega a Nova este sábado y domingo

Publicidad