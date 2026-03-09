Alberto vende Velvet y renuncia a la presidencia para empreder su propio camino

Las cosas están cambiando muhco en la dirección de Velvet. A partir de ahora los Márquez cada vez tendrán menos poder en Velvet. Valeria era la única que no quería vender su parte, pero Alberto la convence.

El señor Cafiero se convierte en el socio mayoritario de Velvet. Gloria piensa que es cosa de Enrique pero él no sabía nada: ha sido su hija.

Ahora los Otegui tendrán más poder de decisión sobre Velvet.

Alberto ha entregado al italiano la empresa de su familia y la vendió por buen precio. Ya tiene el capital que necesita para abrir su propio atelier de Alta Costura en París. ¡Se va ya!

Alberto ha tomado la decisión de renunciar a Velvet y a Nueva York. Y quiere que Mateo forme parte de su nuevo proyecto.

¿Qué pasará con Ana? ¿Se irá con él?

Alberto ha hecho todo eso por Ana: le vendió la empresa a Enzo con la condición de que él la convirtiera en una gran diseñadora. Y de paso evita que Ana se vaya con Carlos a ninguna parte.

Aunque ella de momento se va a de viaje también a París con Carlos.

Valeria está muy enfadada con Alberto por su decisión, pero eso no quiere decir que le guste que se marcha.

Al final los dos hermanos se funden en un emotivo abrazo.