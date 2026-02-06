Leona descubre que Benjamín es su hijo y rompe con David al descubrir que él lo sabía

Leona le exige a David que le confiese la verdad sobre el paradero de su hijo. Jeremías, el marido de Jacinta, le ha asegurado que él sabe quién es su primogénito y necesita que el terapeuta se sincere con ella. "Esa es una mentira muy cruel, David, y tú no serías capaz de engañarme de esa manera", le reprocha a su prometido.

Sin embargo, el hijo de Clara ya no quiere mentirle más y le confiesa que pensaba decírselo. "Te pido que me perdones. Yo siempre he sabido quién es tu hijo", le revela.

Leona se siente profundamente traicionada y acaba abofeteándole. Entre lágrimas, David le asegura que la mayor tortura ha sido tener que callar esa verdad y le explica que lo hizo por amor. Pero ella está fuera de sí, se siente engañada y no puede perdonarlo. "Me has traicionado y te has burlado de mí", le responde con dureza.

Leona le pregunta entonces quién es su hijo. David le confiesa que su primogénito es Benjamín y que Jacinta lo ha cuidado y protegido desde que lograron sacarlo con vida del hospital que Ramsés incendió. El fisioterapeuta le explica que ocultó la verdad para no perjudicar a su hermana. "Jacinta ha criado a tu hijo como una madre extraordinaria", le admite, antes de preguntarle si algún día podrá perdonarlo. La respuesta de Leona es fría y contundente: "No quiero verte más".

A la mañana siguiente, Leona vuelve a hablar con David y le deja claro que no le revelará a Benjamín que es su madre sin hablar antes con Jacinta. Además, rompe definitivamente su compromiso con el terapeuta y le devuelve el colgante. David le suplica que le deje ganarse su perdón, pero ella es tajante: "No somos invencibles. Tú lo destrozaste todo".

A partir de ahora, Leona solo tendrá dos objetivos: recuperar a sus hijos y hacer justicia.