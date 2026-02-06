El amor invencible

Leona descubre que Benjamín es su hijo y rompe con David al descubrir que él lo sabía

Leona descubre que David siempre ha sabido quién era su hijo y acaba rompiendo su compromiso con él.

Leona descubre que Benjamín es su hijo y rompe con David al descubrir que él lo sabía

Leona le exige a David que le confiese la verdad sobre el paradero de su hijo. Jeremías, el marido de Jacinta, le ha asegurado que él sabe quién es su primogénito y necesita que el terapeuta se sincere con ella. "Esa es una mentira muy cruel, David, y tú no serías capaz de engañarme de esa manera", le reprocha a su prometido.

Sin embargo, el hijo de Clara ya no quiere mentirle más y le confiesa que pensaba decírselo. "Te pido que me perdones. Yo siempre he sabido quién es tu hijo", le revela.

Leona se siente profundamente traicionada y acaba abofeteándole. Entre lágrimas, David le asegura que la mayor tortura ha sido tener que callar esa verdad y le explica que lo hizo por amor. Pero ella está fuera de sí, se siente engañada y no puede perdonarlo. "Me has traicionado y te has burlado de mí", le responde con dureza.

David teme que Leona no pueda perdonarlo

Leona le pregunta entonces quién es su hijo. David le confiesa que su primogénito es Benjamín y que Jacinta lo ha cuidado y protegido desde que lograron sacarlo con vida del hospital que Ramsés incendió. El fisioterapeuta le explica que ocultó la verdad para no perjudicar a su hermana. "Jacinta ha criado a tu hijo como una madre extraordinaria", le admite, antes de preguntarle si algún día podrá perdonarlo. La respuesta de Leona es fría y contundente: "No quiero verte más".

A la mañana siguiente, Leona vuelve a hablar con David y le deja claro que no le revelará a Benjamín que es su madre sin hablar antes con Jacinta. Además, rompe definitivamente su compromiso con el terapeuta y le devuelve el colgante. David le suplica que le deje ganarse su perdón, pero ella es tajante: "No somos invencibles. Tú lo destrozaste todo".

A partir de ahora, Leona solo tendrá dos objetivos: recuperar a sus hijos y hacer justicia.

Leona rompe su compromiso con David
