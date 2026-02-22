Alberto descubre que Ana es la diseñadora Carmen Garza y terminan besándose

Velvet el nuevo imperio

Ana y Alberto asisten a una cena familiar en casa con Isabel y Emilio.

En esa cena a Isabel se le escapa un comentario y revela que Ana es la diseñadora que hay detrás de los modelos de Carmen Garza. ¡Alberto no lo sabía!

Al final de la cena, Ana le pide perdón a su exnovio por haberle ocultado que estaba diseñando para otra empresa fuera de Velvet, pero ella necesitaba llenar el vacío de su ruptura con algo.

Para su sorpresa, Alberto no se enfada, sino que reconoce su talento y le dice que es la persona más increíble que ha conocido.

Tantas palabras bonitas ¡terminan en beso!

Y en una confesión más importante por parte de Alberto: le dice que se va a separar de Cristina. Y que ella no debería estar al lado de un hombre que no quiere como es Carlos.

Alberto y Ana vuelven a tenerse el uno al otro

Alberto está encantado de poder volver a contar con Ana, con la de problemas que tiene en su vida. Su hermana Valeria le ha dado una carta que su padre Benjamín escribió antes de quitarse la vida, y Gloria la tenía escondida desde entonces.

Fernando y Dínora consiguen una suma nada despreciable de dinero por la liberación de Juan y Gabriela, pero no cumplen con su palabra y huyen de la hacienda Elizondo con ellos como rehenes.

Al parecer, fue encontrado muerto por sobredosis.

