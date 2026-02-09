Leona ya no quiere seguir ocultándole la verdad a Benjamín y habla con Jacinta para advertirla

Jacinta habla con Leona sobre Benjamín y le pide disculpas por haberle ocultado que el adolescente es su hijo. "Tengo mucho miedo de perderlo, de que el dolor le gane y se vaya muy lejos", le confiesa a Bravo.

Leona le agradece que haya cuidado de Benjamín como si fuera su propio hijo, pero también se muestra dolida tanto con ella como con David por haberle ocultado la verdad sin tener en cuenta su sufrimiento al no saber nada del paradero del joven.

La madre de Anaju es sincera con Jacinta y le manifiesta su intención de contarle toda la verdad a Benjamín. "No pretendo robártelo, pero cuando llegue el momento le diré que soy la mujer que lo trajo al mundo", le asegura.

A pesar del dolor, Leona se muestra compasiva y decide no revelarle la verdad al joven hasta que Jacinta hable primero con él, un gesto que la hija de Clara agradece profundamente.

Sin embargo, a Jacinta también le preocupa su hermano David, que está sufriendo tras su ruptura con Leona. La mujer intenta mediar para que Bravo le dé una segunda oportunidad y le explica que David guardó el secreto porque ella se lo pidió encarecidamente, ya que temía perder a Benjamín para siempre.

Ese argumento no logra ablandar a Leona. Según ella, David se equivocó en sus decisiones y ahora debe asumir las consecuencias. "Todo el vínculo que tenía con tu hermano se terminó", le dice muy seria. ¿Con el tiempo volverán a estar juntos?

Tras su conversación con Jacinta, Leona se encuentra con Benjamín y, sin mediar palabra, lo estrecha entre sus brazos ahora que sabe que es su primogénito, ante la atenta mirada de Jacinta.