Isabel muere en los brazos de su hijo Alberto

Alberto e Isabel viven un último momento especial y a solas. Alberto le pone a Isabel el collar que le regaló su padre Benjamín.

Ambos saben que la madre está muy enferma, por eso, después de su boda con Emilio Alberto decide ofrecerles una casa en la montaña, en un sitio increíble donde puedan estar juntos y disfrutar de la naturaleza.

Y mientras piensan en esa futura vida Isabel se apoya sobre su hombro y cierra los ojos. Su salud estaba muy delicada y su corazón no ha podido aguantar más. Isabel muere junto a su hijo ideando la vida que deseaban tener juntos.

Alberto no puede contener las lágrimas de dolor y tristeza.