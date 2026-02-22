Secretos de familia

Pars e Ilgaz se enfrentan por Ceylin

Ilgaz recibe una nota que implica a Ceylin y se lo oculta a Pars, porque él quiere que ella los ayude a identificar al asesino de su hermana.

Ilgaz recibe una misteriosa nota con una impactante amenaza: “Si Ceylin no viene, habrá más cadáveres”

¿Puede estar relacionado con el caso de los cadáveres hallados en el pozo?

Eren llama a Ilgaz y le cuenta que uno de los hombres que había en el pozo murió a causa de un cuchillo. Justo en ese momento, Ilgaz llega a su coche y se encuentra con un sobre con su nombre.

En el interior, hay una nota que dice que, si Ceylin no acude a una determinada habitación de un hotel esta noche y deja allí el cuchillo que encontraron en la escena de crimen, habrá más cadáveres. “Que vaya sola. Sin policía”, recalcan.

Ilgaz recibe una amenazante nota que implica a Ceylin y se lo oculta

Además, Pars e Ilgaz se enfrentan. Pars está dispuesto a mover cielo y tierra para encontrar al asesino de su hermana y que pague por ello.

Por eso, cuando se entera que de que Ilgaz ha recibido una misteriosa nota, cree que podrían estar muy cerca de esa persona a la que quiere ver entre rejas.

Pars pierde los nervios al descubrir que, tanto Ilgaz como Eren, le han ocultado la nota con este inquietante mensaje, así como información del caso de pozo. Ilgaz se defiende diciendo que, al ser él el hermano de Neva, querían evitarle un dolor innecesario.

Lo que está claro es que Pars quiere estar al frente de caso. “¿Dónde está Ceylin?”, pregunta enfadado, pero entonces el fiscal Kaya le responde que seguirán adelante con esta investigación, pero sin Ceylin. No quiere exponerla a que le pase algo y le dice que irá una mujer policía, en su lugar, a entregar el cuchillo.

A Pars no le valen las excusas porque cree que es la única oportunidad que tienen de atrapar el asesino. Pero Ilgaz tiene claro que va a proteger a Ceylin pase lo que pase: “Seguiremos con la operación sin ella”.

