Momento destacado
Esteban besa a Blanca: ha vuelto a Nueva York por ella
Blanca se reencuentra con Esteban, el hermano de Benjamín, que quiere recuperar el tiempo perdido con su amor de juventud.
Publicidad
Después de la marcha de Max, Blanca ha visto cómo un amor de su pasado regresa a Nueva York.
Esteban, el hermano de Benjamín, ha vuelto a la ciudad. Quiere hablar con Blanca y explicarse. Esteban y Blanca tuvieron una intensa relación en el pasado y ella quedó embarazada. Le confiesa que sigue enamorado de ella y que su hermano Benjamín los separó.
Pero entonces Benjamín mintió a Esteban diciendo que había perdido al bebé y él huyó a Londres donde ha estado todo este tiempo. Él se fue engañado, huyendo de tanto dolor.
Y, aunque conoció a otro a mujer, asegura que siempre ha querido a una sola persona: Blanca.
¿Lo creerá ella?
Emilio la advierte que no se fie de él.
Publicidad