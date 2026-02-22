Esteban besa a Blanca: ha vuelto a Nueva York por ella

Después de la marcha de Max, Blanca ha visto cómo un amor de su pasado regresa a Nueva York.

Esteban, el hermano de Benjamín, ha vuelto a la ciudad. Quiere hablar con Blanca y explicarse. Esteban y Blanca tuvieron una intensa relación en el pasado y ella quedó embarazada. Le confiesa que sigue enamorado de ella y que su hermano Benjamín los separó.

Pero entonces Benjamín mintió a Esteban diciendo que había perdido al bebé y él huyó a Londres donde ha estado todo este tiempo. Él se fue engañado, huyendo de tanto dolor.

Y, aunque conoció a otro a mujer, asegura que siempre ha querido a una sola persona: Blanca.

¿Lo creerá ella?

Emilio la advierte que no se fie de él.