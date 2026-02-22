Velvet el nuevo imperio

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Esteban besa a Blanca: ha vuelto a Nueva York por ella

Blanca se reencuentra con Esteban, el hermano de Benjamín, que quiere recuperar el tiempo perdido con su amor de juventud.

Velvet el nuevo imperio - Esteban besa a Blanca: ha vuelto a Nueva York por ella...o eso dice

Publicidad

Nova
Publicado:

Después de la marcha de Max, Blanca ha visto cómo un amor de su pasado regresa a Nueva York.

Esteban, el hermano de Benjamín, ha vuelto a la ciudad. Quiere hablar con Blanca y explicarse. Esteban y Blanca tuvieron una intensa relación en el pasado y ella quedó embarazada. Le confiesa que sigue enamorado de ella y que su hermano Benjamín los separó.

Velvet el nuevo imperio - Esteban dice a Blanca que fue su gran amor

Pero entonces Benjamín mintió a Esteban diciendo que había perdido al bebé y él huyó a Londres donde ha estado todo este tiempo. Él se fue engañado, huyendo de tanto dolor.

Y, aunque conoció a otro a mujer, asegura que siempre ha querido a una sola persona: Blanca.

¿Lo creerá ella?

Emilio la advierte que no se fie de él.

Velvet el nuevo imperio - Emilio advierte a Blanca que no se fíe de Esteban
Nova» Series» Velvet el nuevo imperio» Mejores momentos

Publicidad

Series

Velvet el nuevo imperio - Esteban besa a Blanca: ha vuelto a Nueva York por ella...o eso dice

Esteban besa a Blanca: ha vuelto a Nueva York por ella

Pars e Ilgaz se enfrentan por Ceylin

Pars e Ilgaz se enfrentan por Ceylin

Dínora y Fernando sufren un accidente en su huida de la policía y quedan atrapados en arenas movedizas

Dínora y Fernando sufren un accidente al huir de la policía y quedan atrapados en arenas movedizas

Juan y Gabriela no consiguen librarse de Fernando y Dínora en un rescate que acaba en caos
Momento destacado

Juan y Gabriela no consiguen librarse de Fernando y Dínora en un rescate que acaba en caos

Velvet el nuevo imperio - Ana se entera por la prensa de que Rodrigo ha muerto
Momento destacado

Ana se entera por la prensa de que Rodrigo ha muerto

Velvet el nuevo imperio - Isabel pide a Emilio que se case con él
Momento destacado

Isabel pide a Emilio que se case con él

Después de tantos años ayudándola, Isabel quiere pasar el resto de su vida a su lado

Velvet el nuevo imperio - Carlos descubre que es Rodrigo quién lo está investigando
Momento destacado

Carlos descubre que es Rodrigo quién lo está investigando

Rodrigo solo quiere proteger a Ana y la pone sobre aviso con su novio.

Secretos de familia - Pars, destrozado al ver que su hermana Neva está muerta

Pars, destrozado al ver que su hermana Neva está muerta

Ela se viste de novia con los vestidos de Serap y fantasea con su boda frente al espejo

Ela se viste de novia con los vestidos de Serap y fantasea con su boda frente al espejo

Leona sospecha que podría estar embarazada de David, pero el test da negativo

Leona sospecha que podría estar embarazada de David, pero el test da negativo

Publicidad