Leona descubre que Ana Julia es su hija biológica y lo celebra en los brazos de David

Los resultados del ADN confirman que Ana Julia es su hija biológica y Leona no cabe de felicidad. Para celebrarlo, se refugia en los brazos de David y ambos viven una intensa noche de pasión.

Leona está muy nerviosa. Ya tiene los resultados de la prueba de ADN realizada a Ana Julia y Consuelo la acompaña para descubrir si la joven es realmente su hija biológica. Bravo estalla de alegría al comprobar que, efectivamente, lo es, y no puede contener la emoción. "Ya es hora de recuperar a Ana Julia", le dice Consuelo.

La novia de David está pletórica de felicidad y lo único que desea es ir a buscar a la joven y fundirse con ella en un abrazo. Sin embargo, Consuelo le pide prudencia. Le recuerda que los Torrenegro no pueden saber que Ana Julia es su primogénita. Ahora todo cobra sentido: la cercanía de Gael con la joven no era casual. Aun así, Leona no piensa rendirse y ya tiene un nuevo objetivo: encontrar a su hijo.

Al llegar a su apartamento, Leona le confiesa a David que la supuesta hija de Camila es, en realidad, su pequeña. Ambos deciden celebrarlo con una noche de pasión. "Tú eres una de las razones por las que sonrío y soy feliz", le confiesa Leona a su pareja.

El terapeuta aprovecha un apagón inesperado para decorar el salón y la habitación con luces. Ha creado un ambiente mágico y profundamente romántico… y Leona cae rendida a sus pies.

