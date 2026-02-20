El amor invencible

Leona sospecha que podría estar embarazada de David, pero el test da negativo

El desmayo de Leona tras la detención de Teo hace sospechar a David que podría esperar un hijo suyo, algo que deja en shock a Gael hasta que el test de embarazo confirma que no está embarazada.

La policía llega a casa de Leona para detener a Teo, el hijo de Consuelo, por fraude cibernético. Todos se quedan sin palabras y Bravo, del disgusto, se desmaya. David la lleva a su habitación y la tumba en la cama, muy preocupado por su estado. Cuando recobra el conocimiento, Leona le confiesa a su exnovio que tiene náuseas y un fuerte dolor de cabeza. El hijo de Clara sospecha que podría estar embarazada y se lo comunica.

Si eso fuera así, Leona no podría seguir adelante con su plan de venganza contra los Torrenegro. "Deberíamos luchar por nuestro amor y dejar todo lo demás a un lado", le dice el hermano de Jacinta a su exnovia.

En ese momento entra Consuelo para interesarse por su estado de salud y, al ver que la joven ya se encuentra mejor, se derrumba y rompe a llorar. Le comunica que los agentes van a llevarse a su hijo detenido y teme que su vida se arruine por este incidente.

Cuando Leona se recupera, acude a comisaría para ayudar a Consuelo en lo que haga falta. Allí vuelve a encontrarse mal y David le pide que se haga una prueba de embarazo. En ese instante aparece Gael, acompañado de Ana Julia, y se queda en shock al oír que podría estar esperando un hijo de David.

Horas más tarde, ya en casa, Gael acompaña a Ana Julia para despedirse de Benjamín e Itzel e intercambia unas palabras con David. El hijo de Ramsés no está dispuesto a renunciar al amor de Bravo, menos aún después de que ella le confesara en comisaría que está enamorada de él. "Aunque Bravo esté esperando un hijo tuyo no significa que te siga amando", le asegura el exmarido de Columba. Sin embargo, el terapeuta le pide que se aleje de ella si realmente está embarazada.

David le pide a Gael que se aleje de Leona si realmente está embarazada

Mientras tanto, Leona se realiza un test de embarazo que da negativo. Le confiesa a Consuelo que le ilusionaba la idea de volver a ser madre. La doctora tiene claro que esta noticia desilusionará mucho a David. "Él tenía la esperanza de recuperarte", le dice a Leona. La madre biológica de Benjamín y Ana Julia admite que David siempre ha sido un gran apoyo en su vida, pero no puede perdonarlo tras tantas mentiras.

Ahora que sabe que no está embarazada del hermano de Jacinta, Leona está dispuesta a seguir adelante con su plan de justicia para acabar con los Torrenegro e impedir que Gael se involucre en los negocios turbios de su padre, Ramsés.

Series

