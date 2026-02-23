Ceylin se involucra en el caso para descubrir al asesino de Neva ¡y desaparece!

Ceylin está decidida y acepta entregar el cuchillo encontrado en el pozo. Se presenta en el hotel animada por Pars. Pero Ilgaz, preocupado al descubrir que Ceylin participará en el caso, le dice: “Me vuelvo loco de pensar que podría pasarte algo”.

Ceylin, junto con Ilgaz, Eren y el resto policías, preparan minuciosamente los pasos que debe seguir para que todo salga bien y no haya que lamentar heridos.

La joven Erguvan, con un chaleco antibalas, va hasta el hotel para completar su misión. Allí todo está preparado: Hay policía encubierta, las puertas y edificios colindantes están vigilados y además Ilgaz, Eren y Pars lo van siguiente todo gracias a las cámaras instaladas.

Toda marcha según lo previsto hasta que suena el teléfono de la habitación en la que Ceylin acaba de dejar el cuchillo. Una voz distorsionada le dice, al otro lado que si quiere saber su identidad vaya hasta el aparcamiento, pero con una condición: debe ir sola y bajar en ascensor de servicio.

Ceylin decide saltarse las normas y actuar por su cuenta, así que desaparece para identificar al asesino.

Cuando Ilgaz encuentra a Ceylin y le cuenta que lo que se temía se ha cumplido. Todo se trataba de una trampa del asesino: el asunto del cuchillo era para distraerlos mientras secuestraban al niño Mehmet Can, el único superviviente del pozo.

Normal que Ilgaz crea que Pars es el culpable de que haya estado a punto de perder para siempre a Ceylin.

“Si algo le llega a pasar…” le dice sin acabar la frase a lo que Pars le contesta: “¿Me hubieras matado?”. Pars sigue su discurso diciéndole que a quien debería echarle la bronca es a su mujer y no a él. ¡Ya van dos veces que se enfrentan por el mismo asunto!