Kika ridiculiza a Leona delante de todo el colegio por su relación con su padre y Anaju rechaza el romance

La hija de Gael humilla a Leona ante sus compañeros de la escuela por su romance con su padre, mientras Ana Julia le reprocha que esté con quien cree que es su tío.

Nova
Leona acompaña a Benjamín al colegio y allí se encuentra con Ana Julia, que la saluda con entusiasmo. Bravo la reprende por haber hablado de su relación con Romeo y, en ese momento, llega el joven y le confiesa que siempre ha estado enamorado de ella.

Mientras conversan, aparece Kika, la hija de Gael y Columba, que no duda en insultar a Leona delante de los alumnos del colegio. La acusa de robar maridos y la agarra con fuerza del brazo sin soltarla. Benjamín, Ana Julia y los hijos de Consuelo intervienen para que la deje en paz. "Te van a expulsar del colegio", le advierte la joven criada por Camila.

Finalmente, consiguen que Kika se marche y Leona se siente avergonzada por lo ocurrido, pese al apoyo de sus hijos biológicos. "No voy a permitir que mi prima descargue todo su odio contra ti", le dice la supuesta sobrina de Gael. Sin embargo, la joven no ve con buenos ojos que Leona haya iniciado una relación sentimental con quien cree que es su tío.

Para disculparse, Leona le explica que su historia con David terminó y que, al descubrir quién es Gael, decidió darle una oportunidad al amor. Un argumento que no convence a Ana Julia. "No apoyo que estés con mi tío. No estáis pensando en quién puede salir lastimado", le reprocha, dolida.

